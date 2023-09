Igrzyska Europejskie 2023 kosztowały pół miliarda złotych. Pieniądze zostały wypłacone

- Najważniejsza informacja jest taka, że wobec wykonawców, podmiotów, z którym współpracowaliśmy nie mamy już żadnych zaległości. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane - informuje Marcin Nowak, prezes spółki Igrzyska Europejskie 2023.

W ciągu dwóch lat ta spółka podpisała ponad 700 umów z różnymi firmami. Większość z nich otrzymało wypłaty na czas, a w przypadku ok. 100 firm pojawiło się opóźnienie do około miesiąca. Zaległości uregulowano 20 września.

- Na opóźnienia wpłynęła m.in. pogoda podczas igrzysk. Zostaliśmy zmuszeni do przełożenia konkursu skoków narciarskich w Zakopanem, przywrócenia do odpowiedniego stanu toru do kolarstwa górskiego w Krynicy-Zdroju, który ucierpiał podczas wzmożonych opadów deszczu. Z powodu opadów musieliśmy też o jeden dzień przesunąć zawody w teqballu na Rynku Głównym w Krakowie - wyjaśnia prezes Marcin Nowak. - To wydłużyło czas na przygotowanie wniosków do Ministerstwa Sportu o finansowanie. Nie mogliśmy sobie pozwolić na to, by dokumenty te były nierzetelne - dodaje.