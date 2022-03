Ignacy Łukasiewicz rozświetlając lampą naftową salę operacyjną lwowskiego szpitala, rozświetlił świat. Genialny aptekarz na monecie NBP

Na rewersie monety poświęconej Ignacemu Łukasiewiczowi znajduje się pięknie wycyzelowany wizerunek wynalazcy i wizjonera, a także domniemany prototyp lampy naftowej oraz widok na założoną przez Łukasiewicza kopalnię ropy naftowej w Bóbrce NBP

- Ten płyn to przyszłe bogactwo kraju, to dobrobyt i pomyślność dla jego mieszkańców, to nowe źródło zarobków dla biednego ludu i nowa gałąź przemysłu, która obfite zrodzi owoce – tak proroczo o nafcie mówił pomysłowy farmaceuta, wizjoner, biznesmen, poseł, ale też rewolucjonista, działacz niepodległościowy, społecznik oraz wielki filantrop.