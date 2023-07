I po igrzyskach w Krakowie. Zostaliśmy z rozkopanym miastem i cięciami w komunikacji

Igrzyska Europejskie w Krakowie się skończyły, związane z nimi zmiany w ruchu i utrudnienia znikają. Będzie lepiej dla kierowców i pasażerów? Wątpliwe. Rusza front prac remontowych, nie ma kibiców, można miasto rozkopać. Tramwaje nie pojadą Mogilską i Grzegórzecką, zmiany na przebudowywanej al. 29 Listopada. Ograniczona jest komunikacja miejska, a jak donoszą pasjonaci patrzenia urzędnikom na ręce - kolejne kursy są po cichu wycinane. Lipiec w Krakowie? Upał, tłok i remonty. A do tego rusza budowa linii tramwaju do Mistrzejowic i remont mostu Dębnickiego.

Bez tramwajów na ul. Mogilskiej i Grzegórzeckiej – zmiany od 3 lipca

3 lipca, rozpoczął się remont torowiska na rondzie Mogilskim od strony ul. Mogilskiej. Wyłączony został także ruch tramwajowy pod przebudowywanym wiaduktem kolejowym na ul. Grzegórzeckiej. W związku z tym, na ok. 1,5 miesiąca wprowadzono zmiany w kursowaniu tramwajów, a na ulice wyjechały linie zastępcze. Remont torowiska na rondzie Mogilskim potrwa ok. 1,5 miesiąca. W tym czasie (do 13 sierpnia) zostanie wyłączony ruch tramwajowy na odcinku od ronda do skrzyżowania ul. Mogilskiej, Meissnera i Lema. W dalszej kolejności ekipy zajmą się rozjazdami od strony tunelu KST. Wówczas zamknięte zostanie torowisko w tunelu. Łączny koszt prac to ok. 5 mln zł. Z powodu prowadzonej przebudowy linii kolejowej między dworcami Kraków Główny a Kraków Płaszów, również na ok. 1,5 miesiąca został wyłączony ruch tramwajowy na odcinku „Starowiślna” – ul. Grzegórzecka – „Rondo Grzegórzeckie”. Autobusy linii nr 184 i 605 będą kursować bez zmian.

Przypominamy, że z powodu budowy drogi szybkiego ruchu S7, wciąż wyłączony jest ruch tramwajowy między przystankami „Wańkowicza” a „Wiadukty”. Od 3 lipca zmienią się trasy i rozkłady jazdy poszczególnych linii tramwajowych: nr 1 – będzie kursować po kolejnej trasie czasowo zmienionej: „Salwator” – ... – przystanek „Poczta Główna”, ul. Westerplatte, ul. Lubicz, al. Powstania Warszawskiego, al. Pokoju, ul. Bieńczycka, ul. Kocmyrzowska – „Wańkowicza”

nr 4 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: „Bronowice Małe” – ... – ul. Lubicz, al. Powstania Warszawskiego, al. Pokoju, rondo Czyżyńskie – ... – „Wzgórza Krzesławickie”

nr 5 – w dalszym ciągu będzie zawieszona

nr 9 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: „Nowy Bieżanów” – ... – rondo Grzegórzeckie, al. Pokoju, rondo Czyżyńskie – ... – „Mistrzejowice”

nr 10 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: „Kurdwanów P+R” – ... – ul. Lubicz, al. Powstania Warszawskiego, al. Pokoju, rondo Czyżyńskie – ... – „Pleszów”

nr 14, 17, 19, 44, 49 – zostaną zawieszone

nr 22 – będzie kursować po kolejnej trasie czasowo zmienionej: „Borek Fałęcki” – ... – ul. Dietla, ul. Starowiślna, ul. Westerplatte, ul. Lubicz, al. Powstania Warszawskiego, al. Pokoju, al. Jana Pawła II, al. Solidarności, ul. Ujastek, ul. Łowińskiego, ul. Kocmyrzowska – „Wzgórza Krzesławickie”

nr 52 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: „Czerwone Maki P+R” – ... – ul. Lubicz, al. Powstania Warszawskiego, al. Pokoju, rondo Czyżyńskie – ... – „Os. Piastów”.

Zostaną uruchomione trzy zastępcze linie tramwajowe: nr 74 – będzie kursować po trasie: „Mistrzejowice” – ul. Srebrnych Orłów, ul. Mikołajczyka, ul. Broniewskiego, al. Andersa, ul. Bieńczycka, al. Jana Pawła II – „TAURON Arena Kraków Wieczysta”

Linia będzie kursować przez cały tydzień co 20 minut

nr 77 – będzie kursować po trasie: „Czerwone Maki P+R” – ul. Grota-Roweckiego, ul. Brożka, ul. Wadowicka, ul. Kalwaryjska, ul. Limanowskiego, ul. Na Zjeździe, ul. Starowiślna, ul. Westerplatte, ul. Basztowa, ul. Dunajewskiego, ul. Karmelicka, ul. Królewska, ul. Bronowicka – „Bronowice”

Linia będzie kursować przez cały tydzień co 20 minut

nr 79 – będzie kursować po trasie: „Nowy Bieżanów P+R” – ul. Teligi, ul. Wielicka, przystanek „Dworzec Płaszów Estakada”, ul. Kuklińskiego, ul. Klimeckiego, ul. Kotlarska, al. Powstania Warszawskiego, rondo Mogilskie, przystanek „Dworzec Główny Tunel” – „Dworzec Towarowy”

Linia będzie kursować tylko w dni powszednie w godzinach szczytu co 20 minut.

Będą kursować dwie zastępcze linie autobusowe: nr 701 – będzie kursować po dotychczasowej trasie: „Czyżyny Dworzec” – ul. Medweckiego, rondo Czyżyńskie (powrót: al. Jana Pawła II, ul. Dąbrowskiego, ul. Medweckiego), ul. Bieńczycka, ul. Kocmyrzowska – „Wzgórze Krzesławickie” (powrót: ul. Architektów, ul. Poległych w Krzesławicach)

Linia będzie kursować w dni powszednie do godz. 20.00 co 20 minut, a następnie co 30 minut. W soboty będzie kursować w godz. ok. 9.00–19.00 co 20 minut, a poza tymi godzinami co 30 minut, a w dni świąteczne przez cały dzień co 30 minut

nr 704 – zostanie uruchomiona nowa zastępcza linia autobusowa po trasie: „Czyżyny Dworzec” – ul. Medweckiego, ul. Bieńczycka, rondo Czyżyńskie (powrót: al. Jana Pawła II, ul. Dąbrowskiej, ul. Medweckiego), al. Jana Pawła II, ul. Mogilskie – „Rondo Mogilskie”

Linia będzie kursować co 7,5 minuty w dni powszednie w godzinach szczytu oraz co 10 minut poza szczytem i w dni wolne.

Zmiany dotyczące linii nocnych: nr 64 – zostanie zawieszona

nr 664 – będzie kursować we wszystkie noce w tygodniu.

Startują prace związane z budową linii tramwajowej do Mistrzejowic

W poniedziałek, 3 lipca rozpoczną się pierwsze prace przygotowawcze związane z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową linii tramwajowej do Mistrzejowic. Na początek prace będą prowadzone na terenach, które nie wzbudzały kontrowersji i nie są objęte analizą możliwych korekt projektowych. "W najbliższych tygodniach działania będą obejmować przede wszystkim przygotowanie terenu oraz realizację robót ziemnych związanych z przebudową infrastruktury podziemnej. Prace te będą się wiązały również z wycinką drzew na obszarach, które kolidują z planowanymi nowymi trasami tej infrastruktury. Będą one prowadzone w taki sposób, aby ominąć drzewa oraz krzewy, które zlokalizowane są na terenach, na których analizowana jest możliwość wprowadzenia zmian, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

Prezydent Krakowa zadeklarował w czwartek, 29 czerwca, że w ciągu miesiąca zostaną podjęte ostateczne decyzje w zakresie możliwości uwzględnienia postulatów mieszkańców. Do tego czasu prace będą prowadzone na terenach, które nie wzbudzały kontrowersji i nie są objęte analizą możliwych korekt projektowych. W związku z pierwszym etapem tymczasowej organizacji ruchu będą występować lokalne zwężenia pasów drogowych oraz wyłączenia ciągów pieszych i rowerowych." - dodają urzędnicy miejscy

Problemy z cięciami w komunikacji miejskiej

Tramwaje zastępcze zamiast linii nr 14

Od 3 lipca linia tramwajowa nr 14 na okres prac związanych z wymianą rozjazdów na rondzie Mogilskim jest zawieszona. Dla pasażerów korzystających z tej linii zostały przygotowane rozwiązania zapewniające podróżowanie innymi liniami tramwajowymi na tej trasie.

Po remoncie torowiska na ul. Mogilskiej tramwaje będą korzystać z odnowionej, lepszej infrastruktury. Przy okazji prowadzonych prac zmodernizowany zostanie także system odwodnienia, który poprawi odprowadzanie wody po ulewnych deszczach.

W związku z wyżej tymi pracami, konieczne było wstrzymanie ruchu tramwajowego na ul. Mogilskiej i przekierowanie linii przez al. Pokoju. Prace zaplanowano na okres wakacji, gdy liczba pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej jest wyraźnie mniejsza. Trasa tramwajowa na al. Pokoju, ze względu na możliwości zasilania oraz funkcjonujących tam sygnalizacji świetlnych, ma ograniczoną przepustowość. Oprócz tramwajów regularnie kursujących po tej trasie, trzeba również zapewnić przejazd dla tramwajów wyjeżdżających na linię czy zjeżdżających do zajezdni. Czynniki te spowodowały, że nie było możliwości skierowania na czas remontu na tę trasę wszystkich linii tramwajowych łączących Nową Hutę z centrum Krakowa. Pasażerowie linii 14 nie są jednak pozbawieni możliwości dojazdu: Na większej części trasy linii nr 14, na odcinku od ronda Czyżyńskiego do pętli Bronowice, kursuje linia nr 4. Oprócz niej, na najbardziej obciążonym odcinku linii nr 14 od ronda Czyżyńskiego do Teatru im. J. Słowackiego, kursują dodatkowo linie nr 1, 10, 22 i 52

Pasażerowie korzystający z linii nr 14 na odcinku od pętli Bronowice mają do dyspozycji dodatkowo linię zastępczą nr 77 – do przystanku Teatr im. J. Słowackiego.

Z kolei od strony Mistrzejowic do ronda Grzegórzeckiego można dojechać linią nr 9, a dodatkowo do ronda Czyżyńskiego kursuje linia zastępcza nr 74.

7 lipca rusza remont mostu Dębnickiego

W piątek, 7 lipca, rozpocznie się remont mostu Dębnickiego. Potrwa w sumie 5 miesięcy. Największe zmiany w organizacji ruchu drogowego planowane są na ok. 3,5 miesiąca. Co ważne, ruch na moście w trakcie remontu zostanie utrzymany (po jednym pasie w każdą stronę). Dla pieszych i rowerzystów dostępny będzie chodnik z jednej strony

Remont mostu Dębnickiego ma na celu poprawę jego stanu technicznego w obrębie płyty pomostowej, a nie wymianę samej nawierzchni jezdni. W ramach zadania wymieniona zostanie zarówno nawierzchnia asfaltowa jezdni, jak i nawierzchnia kap chodnikowych z żywic. Wykonana zostanie również nowa izolacja płyty pomostowej, która zostanie poprzedzona niezbędnymi naprawami jej żelbetowej konstrukcji. Wymienione będą elementy odwodnienia i dylatacje nad przyczółkami, bariery energochłonne, oświetlenie oraz krawężniki. Balustrady zostaną podniesione i zabezpieczone przed korozją. Prace remontowe przy obiekcie prowadzone będą też w przestrzeni podmostowej na długości bulwarów. W ramach robót wykonane zostanie m.in. nowe zabezpieczenie przed korozją dźwigarów, konserwacja łożysk i okładziny kamiennej przyczółków. Wykonawcą remontu jest firma Most sp. z o.o. z Sopotu, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, zarówno pod względem skrócenia terminu przywrócenia pełnej przejezdności, jak i kosztów realizacji (ok. 6,8 mln zł).

Pleszów – korekty rozkładów jazdy linii autobusowych

W poniedziałek, 3 lipca, zostaną wprowadzone korekty rozkładów jazdy linii autobusowych kursujących z pętli w Pleszowie, tj. nr 111, 131, 141, 161, 171, 181 i 271. Celem zmian jest dostosowanie przyjazdów i odjazdów do nowych rozkładów jazdy linii tramwajowych.

Jak informuje Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, zmienione zostaną rozkłady jazdy na wszystkie dni tygodnia. Trasy linii: nr 111: „Pleszów” – ul. Igołomska, ul. Jeziorko, ul. Wyciąska, ul. Drożyska, ul. Brzeska, ul. Wiewiórcza, ul. Igołomska – „Pleszów”

nr 131: „Pleszów” – ul. Igołomska, ul. Szymańskiego, ul. Plastusia, ul. Karaszkiewicza-Tokarzewskiego, ul. Branicka, ul. Kąkolowa, ul. Truskawkowa – „Chałupki”

nr 141: „Pleszów” – ul. Igołomska, ul. Rzepakowa – „Przylasek Rusiecki”

nr 161: „Pleszów” – ul. Igołomska, ul. Brzeska, ul. Drożyska, ul. Wyciąska, ul. Jeziorko, ul. Igołomska – „Pleszów”

nr 171: „Pleszów” – ul. Igołomska, ul. Wiatra, ul. Pysocice, ul. Kościelnicka, ul. Stopki, ul. Sawy-Calińskiego, ul. Wróżenicka – „Wróżenice”

nr 181: „Pleszów” – ul. Igołomska, ul. Nadbrzezie, ul. Suchy Jar, ul. Karowa, ul. Dymarek – „Kujawy”

nr 271: „Pleszów” – ul. Igołomska, ul. Wiatra, ul. Pysocice, ul. Kościelnicka, ul. Stopki, ul. Sawy-Calińskiego, ul. Wróżenicka, ul. Sawy-Calińskiego – „Czulice Kościół”.



29 Listopada

Trasa Łagiewnicka – kolejne prace serwisowe, zmiana tras linii 196 i 608

Od 5 lipca prowadzone będą kolejne prace gwarancyjne w tunelu Trasy Łagiewnickiej. Z tego powodu, w godz. 22.00–6.00 wstrzymywany będzie ruch pojazdów na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Kobierzyńskiej. Zmienią się także w tym czasie trasy linii nr 196 i 608.



Zmiany w kursowaniu linii autobusowych:

nr 196 – w godz. ok. 6.00–22.00 będzie kursować bez zmian. Kursy przed godz. 6.00 i po godz. 22.00 będą wykonywane po trasie objazdowej: „Łagiewniki” – ul. Brożka, ul. Grota-Roweckiego, ul. Kobierzyńska, przystanek „Rostworowskiego” – ... – „Kozienicka” / „Skotniki Szkoła”

nr 608 – będzie kursować po trasie objazdowej: „Czyżyny Dworzec” – ... – ul. Wadowicka, ul. Brożka, ul. Grota-Roweckiego, ul. Kobierzyńska, przystanek „Rostworowskiego” – ... – „Pod Fortem”.

29 Listopada

Od 6 lipca przez około 2 miesiące zamknięty będzie wlot ul. Witkowickiej od strony rozbudowywanej al. 29 Listopada. Ma to związek z kolejnym etapem robót na wylotówce do Warszawy. Jak informuje wykonawca zadania, na czas robót związanych z przebudową układu drogowego, w okresie od 6 lipca od godz. 13:00 na około 2 miesiące zachodzi konieczność zajęcia całej szerokości pasa drogowego w ciągu ul. Witkowickiej. Wlot tej ulicy do rozbudowywane al. 29 Listopada zostanie zamknięty dla ruchu kołowego. Dojazd do ul. Witkowickiej będzie poprowadzony przez ul. Siewną i ul. Dożynkową. Dla ruchu pieszego zostanie wyznaczony ciąg, który będzie dostosowywany w zależności od przebiegu prac.

Ruch kołowy po al. 29 Listopada będzie odbywał się nową jednią po stronie wschodniej. Od 29 czerwca od godz. 7.00 do końca sierpnia br. została wprowadzona czasowa zmiana organizacji na odcinku od ul. Woronicza do ul. Nad Strugą. W tym okresie, na czas robót związanych z przebudową układu drogowego i sieci infrastruktury podziemnej po stronie wschodniej al. 29 Listopada na odcinku od ul. Woronicza do ul. Nad Strugą, występować będą utrudnienia w ruchu pojazdów jak i pieszych.

Ruch pojazdów samochodowych będzie się odbywał jezdnią po stronie zachodniej – po jednym pasie w każdą ze stron. Ul. Nad Strugą oraz ul. Woronicza zostają zamknięte dla ruchu kołowego. Dojazd do ul. Woronicza będzie od ul. Lublańskiej natomiast do ul. Nad Strugą od ul. Opolskiej. Z terenu O3 Business Campus na al. 29 Listopada będzie możliwość wyjazdu w obu kierunkach

W rejonie prowadzonych robót zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 40 km/h. Ruch pieszych zostaje przeniesiony na stronę zachodnią istniejącymi przejściami dla pieszych. Ruch pieszych na ul. Woronicza zostanie utrzymany po stronie południowej.

Zmiany na skrzyżowaniu Puszkarskiej z Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Trwa przebudowa skrzyżowania ul. Puszkarskiej z ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. W związku z kolejnym etapem prac, 1 lipca 2023 r. wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. W sobotę, 1 lipca wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na skrzyżowaniu Puszkarskiej i Przyjaźni Polsko-Węgierskiej (na wysokości wjazdów do CH Bonarka). Od ul. Kamieńskiego i od ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej będzie można jechać tylko przez drogę wewnętrzną CH Bonarka i w kierunku ul. Walerego Sławka. Taka organizacja ruchu zostanie utrzymana przez ok. trzy tygodnie. W związku z powyższym, zostaną wprowadzone następuje zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych:

linia 164 w kierunku Górki Narodowej zostanie skierowana na trasę czasowo zmienioną: Piaski Nowe – … – przystanek Wola Duchacka 03 – ul. Sławka do skrzyżowania z ul. Kamieńskiego – ul. Kamieńskiego – Kamieńskiego Wiadukt 02 – … – Górka Narodowa;

na trasie zmienionej będzie obsługiwać wszystkie przystanki;

przystanki: Zajezdnia Wola Duchacka 01 i Puszkarska 01 pozostaną bez obsługi;

w kierunku Piasków Nowych będzie kursować po stałej trasie.

linia 610 w kierunku Prądnika Czerwonego zostanie skierowana na trasę czasowo zmienioną: Borek Fałęcki – … – przystanek Wola Duchacka 03 – ul. Sławka do skrzyżowania z ul. Kamieńskiego – ul. Kamieńskiego – Kamieńskiego Wiadukt 02 – … – Prądnik Czerwony;

zmiana obowiązywać będzie od nocy 1/2 lipca (sobota/niedziela);

przystanki: Zajezdnia Wola Duchacka 01 i Puszkarska 01 pozostaną bez obsługi;

na trasie zmienionej linia będzie obsługiwać przystanki: Zajezdnia Wola Duchacka 03, Sławka 01, Kamieńskiego 02;

w kierunku Borku Fałęckiego będzie kursować po stałej trasie.

Połówkowe zamknięcie na ul. Koszykarskiej

22 czerwca wprowadzono zmiany w organizacji ruchu drogowego na ulicy Koszykarskiej. Jak informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa, na odcinku od budynku nr 41 do budynku nr 33a (MORD Kraków) obowiązuje połówkowe zamknięcie jezdni.

Utrzymany został ruch dwukierunkowy, w dzień – sterowany ręcznie, a nocami – za pomocą sygnalizacji świetlnej. Taka organizacja ruchu zostanie utrzymana do lutego 2024 r. Przypomnijmy, że prace realizowane przez inwestora prywatnego swoim zakresem obejmują odcinek od skrzyżowania z ul. Nowohucką do budynku nr 30c. W ramach zadania wybudowana zostanie droga klasy lokalnej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia. Dodatkowo przebudowane zostanie skrzyżowania z ul. Nowohucką.

Budowa układu drogowego łączącego Centralną z Na Załęczu

Trwają prace (od połowy listopada 2022 r.) związane z budową kolejnego ronda na ul. Centralnej. Roboty są realizowane przez dewelopera w ramach inwestycji niedrogowej. Obowiązują zmiany w organizacji ruchu. 21 czerwca 2023 r. nastąpiło otwarcie ronda dla ruchu ogólnego. Wciąż jednak trwają prace na odcinku łączącym ul. Centralną z ul. Na Załęczu.

Zakończenie całej inwestycji polegającej na budowie układu drogowego łączącego ul. Centralną z ul. Na Załęczu planowane jest na przełomie III i IV kwartału 2023 r.

Budowa kanalizacji, utrudnienia na ul. Osterwy

Na ul. Osterwy, na odcinku od skrzyżowania z ul. Tuchowską do budynku nr 37, trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej. W dniach 29-30 czerwca wykonawca przystąpi do odtworzenia nawierzchni, co spowoduje całkowite zamknięcie ulicy. Dla kierowców przygotowano objazd ulicami: Kuryłowicza, Krzemieniecką oraz Żelazowskiego. W pozostałym okresie prac – połówkowe zawężenie jezdni.

Ruszył remont ulicy Zarzecze

22 czerwca rozpoczął się remont ulicy Zarzecze – na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Armii Krajowej. W związku z pracami początkowo zostały wprowadzone lokalne zawężenia (wymiana ścieku). Prace bitumiczne (frezowanie i układanie warstw asfaltu) podzielono na cztery etapy:

etap 1 – prawa część jezdni na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Drzymały

etap 2 – lewa część jezdni na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Drzymały

etap 3 – prawa część jezdni na odcinku od ul. Drzymały do ul. Armii Krajowej

etap 4 – lewa część jezdni na odcinku od ul. Drzymały do ul. Armii Krajowej. Podczas każdego z etapów wprowadzony będzie zakaz zatrzymywania się. Nie jest możliwy również kontraruch rowerowy – objazd dla rowerzystów wyznaczono ul. Młynówka Królewska. W etapach 3 i 4 objazd do ul. Włościańskiej przez ul. Armii Krajowej, Przybyszewskiego i Zarzecze.

Wymiana nawierzchni na ul. Wojnickiej

20 czerwca rozpoczęła się wymiana nawierzchni jezdni na ul. Wojnickiej. W trakcie robót ulica jest całkowicie zamknięta. Dojazd do posesji jest możliwy po zakończeniu zmiany drogowców.

Prace potrwają do końca czerwca.

REMONTY W DZIELNICACH

Dzielnica I – Stare Miasto W poniedziałek, 3.07.2023 r. na ul. św. Anny, w rejonie budynku nr 2, rozpoczną się prace polegające na wykonaniu tymczasowej stacji transformatorowej wraz z liniami kablowymi elektroenergetycznymi. W związku z robotami ulica zostanie zawężona. Prace potrwają do 18.07.2023 r., natomiast stacja trafo funkcjonować będzie w dniach: 4.07-31.12.2023 r. Dzielnica II – Grzegórzki Trwa budowa chodnika na ul. Francesco Nullo (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych), podczas robót lokalne zwężenia. Prace potrwają do końca sierpnia br.

W najbliższy poniedziałek, 3.07.2023 r. ekipy torowców pojawią się na rondzie Mogilskim. Pierwsze niezbędne prace sieciowe rozpoczną się już w nocy z 2 na 3 lipca. Zakres robót obejmuje wymianę rozjazdów tramwajowych od strony ul. Mogilskiej. Prace na tym odcinku potrwają ok. 1,5 miesiąca (do 13.08.2023 r.). W tym czasie wyłączone z eksploatacji będzie torowisko tramwajowe na odcinku rondo Mogilskie – TAURON Arena Kraków Wieczysta. W dalszej kolejności ekipy torowców zajmą się rozjazdami od strony tunelu KST. Wówczas zamknięte zostanie torowisko w tunelu. Łączny koszt obu prac to ok. 5 mln zł. Szczegóły dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej w komunikacie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

PKP PLK S.A. prowadzi prace w rejonie skrzyżowania ulic Grzegórzeckiej i Blich – na potrzeby prac jezdnie zostały zamknięte dla ruchu. Dodatkowo z powodu prowadzonej przebudowy linii kolejowej Kraków Główny – Kraków Płaszów, na okres około 1,5 miesiąca wyłączony zostanie ruch tramwajowy na odcinku: Starowiślna – Hala Targowa – Rondo Grzegórzeckie (ruch autobusów na tym odcinku będzie odbywać się bez zmian). Szczegóły w komunikacie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Dzielnica III – Prądnik Czerwony W poniedziałek, 3.07.2023 r. ruszy remont drogi dojazdowej oraz miejsc parkingowych w rejonie budynku nr 108 na ul. Dobrego Pasterza. W związku z pracami zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu – zakaz zatrzymywania. Roboty potrwają do połowy września br. Na potrzeby przebudowy odcinka ul. Ślicznej i Łaszkiewicza oraz budowy nowego skrzyżowania – od 17.04.2023 r. zamknięta jest ul. Łaszkiewicza (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). Dla kierowców przygotowano objazdy. Taka organizacja ruchu obowiązywać będzie do 10.07.2023 r.

Zarząd Inwestycji Miejskich prowadzi prace związane z rozbudową al. 29 Listopada*. Od 29 czerwca kolejne zmiany w tymczasowej organizacji ruchu – tym razem na odcinku od ul. Woronicza do ul. Nad Strugą. Szczegóły w komunikacie – Rozbudowa 29 Listopada: od 29.06 zmiany na odcinku Woronicza – Nad Strugą. Dzielnica IV – Prądnik Biały Od 12.06.2023 r. na ul. Siewnej, na odcinku od ul. Natansona do ul. Stefanowicza trwa remont chodnika. Piesi skierowani zostali na chodnik po przeciwnej stronie ulicy, możliwe chwilowe zawężenia jezdni. Prace realizowane będą do końca września br. Od 12.06.2023 r. na ul. Elsnera, na odcinku od ul. Chełmońskiego do ul. Jaremy, realizowana jest wymiana nawierzchni jezdni i chodników. Na czas robót ulica została całkowicie zamknięta (dojazd do posesji zapewniony). Prace potrwają do końca września br.

Od 19.06.2023 r. na ul. Bratysławskiej, w rejonie budynku nr 4 (KAUFLAND) trwa budowa przejścia i przejazdu dla rowerzystów. Ruch pieszych skierowany został na wyznaczone ciągi. Prace realizowane są poza jezdnią, niemniej jednak mogą wystąpić lokalne zawężenia ze względu na przejazd pojazdów budowy. Prace realizowane będą do końca br. roku. Lokalne zawężenia jezdni czekają na kierowców na ul. Gryczanej, w rejonie skrzyżowania z ul. Gospodarską (poszerzenie ulicy – prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych) oraz ul. Radzikowskiego w rejonie budynku nr 47 (przebudowa drogi w zakresie przebudowy chodnika i zjazdów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). W związku z zajęciem terenu do celów budowlanych przez prywatnych inwestorów na ulicy Berwińskiego mogą wystąpić miejscowe zwężenia jezdni.

Zarząd Inwestycji Miejskich realizuje prace związane z budową Trasy Wolbromskiej oraz rozbudowuje al. 29 Listopada* – zmiany na ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej, ul. Banacha, ul. Siewną oraz w rejonie skrzyżowania z ul. Witkowicką. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi prace związane z budową północnej obwodnicy Krakowa S – 52. W związku z pracami wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu na ulicach: Na Zielonki, Jurajskiej oraz ul. Jęczmiennej. Więcej informacji wkrótce. Dzielnica V – Krowodrza Od 27.06.2023 r. trwa remont ul. Czapińskiego. Odnowiona zostanie nawierzchnia jezdni wraz z miejscami postojowymi oraz chodniki (z wyłączeniem zatoki parkingowej i chodników na wysokości budynku nr 2). W pierwszej kolejności – prace brukarskie prowadzone etapowo/odcinkami (lokalne zawężenia, dojazd do posesji zachowany). Podczas prac nawierzchniowych – połówkowe zawężenie jezdni, miejsca postojowe niedostępne. Prace potrwają do końca sierpnia br.

Dzielnica VII – Zwierzyniec Od 5.06.2023 r. na ul. Borowego (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych), na odcinku od wjazdu do IMGW do posesji nr 35 realizowana jest przebudowa drogi. Prace zostały podzielone na dwa etapy – obecnie toczą się na odcinku od skrzyżowania z ul. Pększyca-Grudzińskiego do posesji nr 35 (etap 1) – ulica zamknięta dla ruchu, dojazd do posesji zachowany. Roboty na ul. Borowego realizowane będą do połowy lipca br. W piątek, 7.07.2023 r. rozpocznie się remont mostu Dębnickiego. Prace prowadzone będą połówkowo, dzięki czemu możliwe będzie poruszanie się po jednym pasie w każdą stronę. W pierwszej kolejności remontowana będzie część mostu – od strony Salwatora. Dzielnica VIII – Dębniki Od 29.05.2023 r. w rejonie budynku nr 33 przy ul. Czerwone Maki (centrum handlowe ATUT) inwestor prywatny prowadzi inwestycję w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Zakres prac obejmuje m.in. budowę oraz przebudowę chodnika, budowę drogi, budowę kanału technologicznego. W związku z robotami zawężenie drogi wewnętrznej znajdującej się za budynkiem centrum handlowego oraz zawężenie chodnika. Prace realizowane będą do końca listopada br.

Od 5.06.2023 r. do 30.09.2023 r. na ul. Praskiej (bocznej), na odcinku między budynkami nr 51-67 (w rejonie Klubu Sportowego Tramwaj) trwa remont jezdni, chodników oraz miejsc postojowych. Prace prowadzone będą etapami. W związku z robotami – lokalne zwężenia, zakaz parkowania. Od 12.06.2023 r. na ul. Benedyktyńskiej, na odcinku od posesji nr 8 do skrzyżowania z ul. Dziewiarzy (po stronie numerów parzystych) inwestor prywatny realizuje inwestycję polegającą na wykonaniu pobocza z tłucznia (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). Na czas robót ulica została zawężona, ruch kierowany jest przez osobę uprawnioną. Dodatkowo piesi skierowani zostali na drugą stronę ulicy. Prace zakończą się w pierwszej połowie lipca br.

Na ul. Krzewowej oraz ul. Falistej trwają prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej. W trakcie robót połówkowe zawężenia jezdni. Podczas prac odtworzeniowych ulice zostaną całkowicie zamknięte dla ruchu. Prace potrwają do końca lipca br.

Dzielnica X – Swoszowice Od 21.06.2023 r. na ul. Petrażyckiego, od budynku nr 24 w kierunku Skawiny trwa utwardzanie pobocza. W trakcie prac możliwe lokalne zawężenia jezdni. Roboty potrwają do połowy lipca br. W dniach: 5-7.07.2023r. na ul. Zakarczmie, w rejonie budynku nr 34 e, realizowane będzie utwardzenie drogi kruszywem (prace realizowane w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). W trakcie robót – zwężenie jezdni po północnej stronie. Na ul. Osterwy, na odcinku od skrzyżowania z ul. Tuchowską do budynku nr 37, trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej. W dniach 25-26.07.2023 r. wykonawca przystąpi do odtworzenia nawierzchni, co spowoduje całkowite zamknięcie ulicy. Dla kierowców przygotowano objazd ulicami: Kuryłowicza, Krzemieniecką oraz Żelazowskiego. W pozostałym okresie prac – połówkowe zawężenie jezdni. W dniach 4-5.07.2023 r. na ul. Lasogórskiej, w rejonie budynku nr 8H, wykonywany będzie przyłącz wodociągowy. Na czas robót ulica zostanie całkowicie zamknięta.

Dzielnica XI – Podgórze Duchackie Trwa przebudowa skrzyżowania ul. Puszkarskiej z ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. W sobotę, 1.07.2023 r. wprowadzony został ruch jednokierunkowy na skrzyżowaniu Puszkarskiej i Przyjaźni Polsko-Węgierskiej (na wysokości wjazdów do CH Bonarka). Od ul. Kamieńskiego i od ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej będzie można jechać tylko przez drogę wewnętrzną CH Bonarka i w kierunku ul. Walerego Sławka. Kierowców obowiązywać będą objazdy. Inaczej pojadą też autobusy komunikacji miejskiej. Szczegóły w komunikacie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

Dzielnica XII – Bieżanów – Prokocim 18.05.2023 r. ruszyła rozbudowa fragmentu ul. Agatowej. W związku z robotami – zmiany w organizacji ruchu. Połówkowe zamknięcie jezdni na odcinku od ul. Półłanki ( zatoki autobusowe) do skrętu w ul. Agatową – Etap 1 – strona lewa i Etap 2 – strona prawa z zapewnieniem ruchu jednokierunkowego w stronę ul. Półłanki oraz całkowite zamkniecie jezdni na odcinku od ul. Agatowej ( skrzyżowanie ) w kierunku ul. Domagały – Etap 3. Wykonawca na czas robót drogowych przewiduje również całkowite zamknięcie drogi na odcinku Półłanki w kierunku ul. Agatowej- w późniejszym terminie. Wprowadzone zostaną objazdy, dojazd do posesji będzie zapewniony. Na realizację zadania wykonawca ma czas do końca sierpnia br.

Od 29.06.2023 r. na ul. Górników, na odcinku od ul. Na Wrzosach do ul. Snycerskiej, trwa wymiana nawierzchni jezdni. Prace prowadzone są połówkowo, wprowadzony został ruch wahadłowy. Prace potrwają do połowy lipca br. Na ul. Imielnej, w rejonie budynku nr 45A, trwa budowa sieci gazowej z przyłączem. Na czas robót ulica została zawężona. Prace potrwają do połowy lipca br. Dzielnica XIII – Podgórze Od 29.05.2023 r. w rejonie ul. Myśliwskiej trwa inwestycja w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych – odcinek od budynku nr 32D do skrzyżowania z ul. Lasówka (droga w rejonie ROD Zakłady Futrzarskie). Zamknięty dla ruchu został odcinek drogi przebiegającej wzdłuż ROD. Od 26.06 prace przeniosą się w rejon skrzyżowania ulic Myśliwskiej i Lasówka – ulica zostanie zawężona. Prace potrwają do końca br.

W dniu 17.05.2023 r. rozpoczęły się prace na ul. Koszykarskiej, realizowane przez inwestora prywatnego w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Od czwartku, 22.06.2023 r., na fragmencie ul. Koszykarskiej od budynku nr 41 (wjazd) do budynku nr 33A (MORD Kraków) obowiązywać będzie połówkowe zamknięcie jezdni. Utrzymany zostanie ruch dwukierunkowy, w dzień – sterowany ręcznie, nocami – za pomocą sygnalizacji świetlnej. Taka organizacja ruchu zostanie utrzymana do lutego 2024 r.

Dzielnica XIV – Czyżyny W związku z realizacją prac w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych zmiany w organizacji ruchu (lokalne zawężenia) czekają na kierowców na: al. Jana Pawła II (budowa drogi, chodnika, sieci wodociągowej kanalizacji opadowej i sanitarnej), ul. Na Załęczu (budowa łącznika z ul. Centralną), ul. Woźniców – boczna (budowa nowego układu komunikacyjnego)

Dzielnica XV – Mistrzejowice Od 20.06.2023 r. na os. Bohaterów Września, na wysokości budynków nr 7 – 8, trwa remont jezdni (sięgacza) wraz z parkingiem. Na czas robót wprowadzony został zakaz parkowania. Prace potrwają ok. miesiąca. Dzielnica XVII – Wzgórza Krzesławickie Od 12.06.2023 r. na ul. Poległych w Krzesławicach trwa remont chodnika na odcinku od budynku nr 34 os. Na Stoku do ul. Zielony Jar. W związku z pracami lokalne zawężenia, przejście dla pieszych drugą stroną ulicy. Prace potrwają do 10.07.2023 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad buduje fragment S7, zmiany w organizacji ruchu pojawiły się na ul. Wąwozowej,na ul. Kocmyrzowskiej oraz ul. Łowińskiego. Dzielnica XVIII – Nowa Huta Od 31.05.2023 r. trwa remont jezdni oraz opasek na os. Sportowym, między budynkami nr 22-23. W związku z pracami zmiany dla mieszkańców – lokalne zawężenia. Roboty potrwają do połowy lipca br.

Od środy 7.06.2023 r. realizowany jest remont chodnika w rejonie budynku nr 13 na os. Centrum A. Na czas robót – lokalne zawężenia jezdni. Prace potrwają do połowy lipca br.

