Hokej. Horror w małopolskim ćwierćfinale Re-Plast Unia Oświęcim wyrównuje rywalizację z Cracovią. Kolej na dwa mecze pod Wawelem Jerzy Zaborski

Re-Plast Unia Oświęcim wyrównała stan małopolskiego ćwierćfinału z Comarch Cracovią, wygrywając drugi mecz przed własną publicznością, co było obowiązkiem premierowej porażce (3:5). To był jednak hokejowy horror. Teraz rywalizacja na dwa mecze przenosi się do stolicy Małopolski.