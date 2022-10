Helena Rubinstein wróciła na Kazimierz. Wystawa w Muzeum Galicja

Na świat przyszła 25 grudnia 1872 w podkrakowskim Podgórzu, jako najstarsza córka w rodzinie drobnego kupca - Chaja, którą świat poznał i zapamiętał jako Helenę Rubinstein. Wkrótce po jej narodzinach Rubinsteinowie przenieśli się do Krakowa i to w dzielnicy żydowskiej na Kazimierzu wychowała się i dorastała. W pobliżu tych miejsc, na ul. Dajwór 18, w Żydowskim Muzeum Galicja gościć wystawa „Helena Rubinstein. Pierwsza dama piękna” poświęcona niezwykłym losom twórczyni kosmetycznego imperium. To pierwsza taka wystawa w Polsce. Pretekstem są rocznice: 120 lat od utworzenia marki Helena Rubinstein i 150 rocznica urodzin Heleny.

- Do tej pory nie tylko w Krakowie, ale w ogóle w Polsce nie było wystawy o Helenie Rubinstein. Jesteśmy pierwsi, z czego bardzo się cieszymy, ale mamy też nadzieję, że rozpoczęliśmy nią jakiś trend, który będzie kontynuowany w innych instytucjach – podkreśla Kinga Banasik, członkini zespołu kuratorskiego wystawy.