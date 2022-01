Halo, czy leci z nami konserwator? Małopolska od miesięcy bez głównego opiekuna zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie od dawna alarmuje, że ma braki kadrowe, jest przeciążony. W minionym roku wpłynęło do niego 30 tys. wniosków do rozpatrzenia, a pracowników merytorycznych jest tu tylko 25; nie da się uniknąć opóźnień. Teraz jeszcze, od miesięcy, praca, którą powinny wykonywać dwie osoby na dyrektorskich stanowiskach, spadła w całości na jedną z nich. Tymczasowo pełniącą obowiązki szefa służb konserwatorskich po dymisji Moniki Bogdanowskiej została Dominika Długosz, zastępca małopolskiego konserwatora zabytków.

- Urząd jest maszyną administracyjną, więc działamy tak, jak działaliśmy do tej pory: wydajemy rozstrzygnięcia spraw, odbywają się spotkania, kontrole, postępują wpisy do rejestru zabytków. Nie można przerwać pracy dlatego, że nie ma głównego kapitana na okręcie. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby jak najlepiej służyć zabytkom miasta i województwa - zapewnia Dominika Długosz.