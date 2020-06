Gdzie i za ile Polacy mogą polecieć na wakacje w czasie pandemii [MIEJSCA, LOTY, CENY]

Do jakich krajów mogą podróżować Polacy?

Swoje granice już 28 maja dla obywateli Unii Europejskiej otworzyła Chorwacja. Od początku czerwca można podróżować także do Bułgarii oraz Włoch. Polacy będą mogli podróżować również na Litwę oraz Słowenię (wymagane jest zaświadczenie rezerwacji noclegu), a także na Cypr, o ile posiada się aktualne badanie potwierdzające, że nie jest się zakażonym koronawirusem.

Grecja otworzyła swoje granice od 15 czerwca, podobnie jak Czechy (ograniczenia będą dotyczyć jedynie mieszkańców województwa śląskiego uznanego za czerwoną strefę, będą mogli oni wjechać do Czech pod warunkiem okazania aktualnego, negatywnego testu na koronawirusa). Od tego dnia możemy także wybrać się do Francji i Belgii, a od 13 czerwca możemy podróżować do Niemiec.