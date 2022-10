"Frankenstein" opowieścią o współczesnych nastolatkach. Gościnna premiera w Łaźni Nowej

"Potwór z powieści Shelley nie ma imienia. Jednak w kolejnych interpretacjach tekstu otrzymuje on imię swojego stwórcy – nieprzypadkowo. W Wiktorze Frankensteinie i jego Dziele łatwo zobaczyć dwie twarze tej samej osoby, której tożsamość się rozpada. Dla młodego, ambitnego naukowca miłość, przyjemność, kontakty międzyludzkie i codzienność życia są pozornie drugorzędne, w rzeczywistości pozostają jednak jego ukrytym pragnieniem" - piszą o spektaklu twórcy.

Mary Wollstonecraft Shelley to angielska poetka i pisarka okresu romantyzmu. Była córką intelektualistki feministycznej Mary Wollstonecraft, uchodzącej za jedną z najbardziej znanych obrończyń praw kobiet, oraz Williama Godwina, zaliczanego do grona wybitnych myślicieli społeczno-politycznych epoki. Zadebiutowała powieścią "Frankenstein albo: Współczesny Prometeusz" (1818), która do dziś uchodzi za jej najwybitniejsze, a z pewnością najbardziej znane dzieło. Dzięki "Frankensteinowi" Mary Shelley stała się czołową twórczynią powieści gotyckiej oraz prekursorką literatury fantastyczno-naukowej.