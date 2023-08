Forty Twierdzy Kraków. "Kościuszko" pod kopcem zamienia się w teren rekreacyjny

W ramach projektowanego parku planowane jest utworzenie ścieżek dydaktycznych w zakresie zieleni fortecznej i fortyfikacji. Prace remontowe dotyczące tego zadania są prowadzone od 2014 r. Środki zaplanowane jeszcze do wydatkowania na tym zadaniu wynoszą ponad 9 mln zł, z czego większość pochodzi ze źródeł zewnętrznych. Zadanie to jest współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

W odniesieniu do fortu „św. Benedykt” przeprowadzono konsultacje społeczne. W oparciu o wyniki wykonano Program funkcjonalno-użytkowy, przewidujący adaptację obiektu na funkcję edukacyjną dotyczącą upowszechniania wiedzy z zakresu nauk ścisłych wśród dzieci i młodzieży. Obecnie zawarta została umowa na wykonanie wielobranżowego projektu remontu i adaptacji tego obiektu. Łączny koszt inwestycji szacowany jest wstępnie na ok. 15 mln zł netto (ostateczny koszt będzie znany po opracowaniu całości projektu). W 2022 r. zakończony został pierwszy etap rewitalizacji obejmujący remont przedbramia wraz z mostem oraz portalem i bramą główną do fortu. Ponadto dla terenu fortu „św. Benedykt” opracowana została również inwentaryzacja zieleni, a wynikające z niej prace powinny zostać zakończone w 2023 r.

Twierdza Kraków

Twierdza Kraków obejmuje ponad 120 obiektów na terenie Krakowa i gmin ościennych. Część z nich stanowi własność prywatną, część należy do Skarbu Państwa, a jedynie część do miasta. Obiekty wchodzące w jej skład to nie tylko forty. Należą do nich również budynki po dawnych koszarach, magazynach, takie jak np.: obiekty Politechniki Krakowskiej, areszt przy ul. Montelupich, Biblioteka Wojewódzka. Część z tych obiektów nadal pozostaje w dyspozycji wojska.