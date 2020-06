Siłownia w hali Wisły Kraków w nowej odsłonie [ZDJĘCIA]

Kraków. Siłownie i kluby fitness w sobotę 6 czerwca wznowiły działalność po długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Wybraliśmy się do jednej z nich - The Legend w hali TS Wisła Kraków, by sprawdzić, co się zmieniło i jakie ograniczenia napotkali ci, którzy przyszli p...