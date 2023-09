Filmowe pokazy w ramach Unsound Festivalu 3 i 4 października w Kinie Pod Baranami w Krakowie

Festiwal Unsound jest poświęcony szeroko rozumianej muzyce eksperymentalnej. Brzmieniom, które wymykają się gatunkowym klasyfikacjom – nowym, nieoczywistym, najczęściej elektronicznym. W programie tegorocznego festiwalu, obok licznych koncertów, znalazły się dwa pokazy filmowe, które odbędą się w Kinie Pod Baranami.

We wtorek, 3 października o godz. 16, zostanie wyświetlony film "Stand By for Failure: A Documentary About Negativland". To dokument poświęcony eksperymentalnej grupie muzycznej Negativland, która w żartobliwy i przewrotny sposób zwracała uwagę na prawa rządzące mediami i współczesną popkulturą.

David "The Weatherman" Wills nagrywa i dokumentuje swoje życie, siebie samego i wszystko, co mu się podoba (pogodę, dźwięk spłuczki w toalecie, podsłuchane rozmowy telefoniczne) i odtwarza wszystkim zainteresowanym - od piątego roku życia, czyli od 1959 roku. Wspólnie z przyjaciółmi z dzieciństwa, Richardem Lyonsem i Markiem Hoslerem, założył Negativland - absurdalny i hałaśliwy wszechświat multimedialny, w którym nie ma granic, własności ani prywatności.