Fetor w Jagodzinach. Bunt mieszkańców w gminie Dąbrówno Wojciech Gawor

Zaczęło się 10 czerwca, co dzień przybywają nowe transporty. Sterta cuchnących odpadów rośnie. Mieszkańcy Jagodzin się buntują. Piszą protesty, zablokowali dojazd, omal nie pobili intruza. Wezwali też policję. Pan pokazał jakieś glejty na nawożenie jego, dopiero, co nabytych włości. Ale nie na składowanie nieczystości. Kręcił na temat źródła tego dobra. A dobro to, śmierdzi niemiłosiernie i ludzie nie mogą, podczas obecnych upałów, okien otworzyć. Dzieci płaczą. Więc się zbuntowali. Po blokadzie ubrania protestujących, wymagały porządnego prania, by usunąć niebywały fetor.