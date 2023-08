Festiwal Rockowizna w Krakowie. 25 i 26 sierpnia pod Tauron Areną wystąpią gwiazdy polskiej muzyki wywodzące się z punka

Największą gwiazdą pierwszego dnia festiwalu ma być grupa T.Love. Jej założycielem był mieszkający wówczas w Częstochowie wokalista Muniek Staszczyk. Zafascynowany punkową rewoltą i zespołami w stylu The Clash i Kryzys, najpierw powołał do życia szkolną Opozycję, a potem w 1982 roku T.Love Alternative.

Zespół szybko zdobył popularność energetyczną muzyką i prześmiewczymi tekstami. Choć jego piosenek nie grały wtedy żadne rozgłośnie, koncertowymi przebojami zespołu stały się takie utwory, jak „Wychowanie” czy „Karuzela”. Pomogły w tym formacji występy na wielkich festiwalach – w tym na słynnym Jarocinie.

Kolejny rozdział w twórczości T.Love (już ze skróconą nazwą) rozpoczął się po przemianach politycznych w 1989 roku. Nowy skład grupy zaprezentował bardziej mainstreamowego rocka w stylu The Rolling Stones, a płyty w rodzaju „Al Capone” czy „Prymityw” sprzedawały się niczym ciepłe bułeczki. Muzycy prowadzili hulaszczy tryb życia i trwało to do początku XXI wieku.

Z czasem Muniek i koledzy uspokoili się. Na wydanym w 2012 roku albumie „Old Is Gold” sięgnęli nawet po melancholijne ballady w stylu Boba Dylana. Choć wokalista przeżył w 2019 roku udar mózgu, grupa wróciła po kilkuletniej przerwie z nową płytą „Hau! Hau!”, na której o mocniejsze brzmienie zadbał gitarzysta Jan Benedek.