Festiwal Muzyka w Starym Krakowie pod znakiem zapytania. Organizatorzy czekają nadal na obiecane pieniądze od Urzędu Miasta

Muzyka w Starym Krakowie to jeden z najstarszych festiwali pod Wawelem. W tym roku powinna odbyć się jego 48. edycja. Inicjatorem i dyrektorem festiwalu jest od początku ceniony polski dyrygent Stanisław Gałoński.

- Czterdzieści osiem lat temu prezydent Krakowa powiedział mi, że coraz więcej turystów przyjeżdża do miasta, a nie w nim co robić, bo jest tylko striptiz na Krzemionkach. „Czy ma pan pomysł na coś sensownego?” - spytał. Na drugi dzień zgłosiłem się do niego i powiedziałem, że chętnie zrobię festiwal. „Znajdziemy jakieś pieniądze. Proszę robić” – usłyszałem. Zobowiązałem się więc do tego i dyrektoruję festiwalowi już prawie pół wieku – mówi nam Stanisław Gałoński.