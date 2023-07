Festiwal Baniek Mydlanych w Krakowie. Moc atrakcji i zabaw dla najmłodszych

Zobaczcie, jak krakowianie świętowali sobotniego Festiwal Baniek Mydlanych, klikając w naszą GALERIĘ. Chcąc przejść do kolejnego zdjęcia, przesuwaj w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Festiwal Baniek Mydlanych to wydarzenie, które odbywa się w różnych miejscach w całej Polsce. Tym razem, stacja z bańkami zawitała do Centrum KSOS w Krakowie, gdzie bawili się zarówno dorośli, jak i dzieciaki.

Oprócz kultowych baniek, nie zabrakło także innych atrakcji. Wśród nich były: bajkowe animacje, kolorowe i pyszne smakołyki oraz oczywiście dmuchańce - czyli coś, co z pewnością zaspokoi wszystkie zmysły!

Podczas wydarzenia, z najmłodszymi uczestnikami spotkała się także gwiazda z "Psiego Patrolu". Bohater chętnie tańczył, przytulał się i wytrwale pozował do pamiątkowych zdjęć.

Radości była co nie miara, co zresztą widać po szerokich uśmiechach uczestników!