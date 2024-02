Ferie zimowe 2024: podstawowa opieka zdrowotna i Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Gdzie szukać pomocy?

- Nasza analiza pokazuje, że w ubiegłym roku wszystkie szpitalne oddziały ratunkowe w Małopolsce przyjęły łącznie 466 tys. pacjentów. Blisko 72 tys. z nich po pomoc zgłosiły się w styczniu i lutym. Okres ferii zimowych był tym najbardziej intensywnym dla medyków, którzy dyżurują w SOR Szpitala Powiatowego im. dra T. Chałubińskiego w Zakopanem, gdzie w ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2023 r. przyjęto ponad 4 tys. chorych. Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu w tym czasie było to ponad 4,8 tys. pacjentów – więcej osób zgłosiło się jedynie w okresie wakacji - wylicza Aleksandra Kwiecień z Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie.

Przychodnia czy SOR?

Przypominamy, że za pilną pomoc medyczną odpowiadają również zespoły ratownictwa medycznego. Ambulans można wezwać dzwoniąc pod numer 999 lub 112. W górach dyżuruje także Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Numer alarmowy do GOPR/TOPR: 985 lub 601 100 300.

NFZ wyjaśnia, że SOR czy karetka to rozwiązanie dla tych, których życie lub zdrowie jest poważnie zagrożone. W przypadku infekcji, gorączki, bólu brzucha, niewielkich urazów pomoc zapewniają przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej. W trakcie odpoczynku poza miejscem zamieszkania chory ma prawo zgłosić się do dowolnej, najbliższej poradni POZ. Działają one w dni powszednie w godz. 8-18.