Ferie zimowe 2023: gdzie Polacy planują je spędzić? Ile kosztują wycieczki all inclusive do ciepłych krajów, narty we Włoszech i Austrii? Emil Hoff

Nowy raport cenowy wskazuje, gdzie Polacy planują spędzić ferie zimowe 2023 i ile będzie ich kosztował wypoczynek. Zdecydowana większość planuje wycieczki do ciepłych krajów - który kierunek jest obecnie najtańszy? Niektórzy wybierają się na narty - ile kosztuje zimowe szaleństwa we Włoszech, Austrii czy w samej Polsce? Przedstawiamy wyniki nowego raportu.

Ferie zimowe 2023 dla niektórych zaczynają się już w styczniu. Część Polek i Polaków już zaplanowała swój zimowy wypoczynek i zarezerwowała wycieczki z biurami podróży. Niektórzy wybierają się do ciepłych krajów, zdecydowana mniejszość planuje szusowanie na nartach. Gdzie Polacy najchętniej rezerwują pobyty na ferie zimowe 2023? W którym ciepłym kraju jest obecnie najtaniej? Ile kosztują wyjazdy na narty do Włoch, Austrii czy polskich ośrodków? Przedstawiamy nowy raport cenowy: „Ferie zimowe 2023 – co planują Polacy i ile to będzie kosztować?”.