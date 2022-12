Ferie 2023. Zaplanuj z nami zimowy wypoczynek

Ferie 2023 tuż-tuż. A przed nami jeszcze kilka dni wolnego po świętach. Gdzie i jak spędzić te "zimowe wakacje"? Czy wysłać dziecko na półkolonie lub kolonie zimowe, a samemu poszusować na nartach? A może spędzić rodzinny urlop wspólnie, z dala od obowiązków dnia codziennego? Wybrać się na lodowisko lub zaplanować szalony weekend w Krakowie lub Zakopanem? Podpowiadamy!

Jeżeli szukasz atrakcji na zimowy wypoczynek - dobrze trafiłeś. Podpowiadamy gdzie i jak można spędzić ferie 2023 roku oraz czas wolny pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a sylwestrem. Atrakcji i pomysłów jest mnóstwo!

Dreamlandia Kraków

Atrakcje i imprezy dla dzieci i dorosłych w Krakowie? Zajrzyj na stronę Dreamlandii! W strefie dla dorosłych, dostarczają rozrywki i realizują wydarzenia, takie jak: imprezy firmowe, osiemnastki marzeń, organizujemy wieczory panieńskie i kawalerskie. W strefie dla dzieci - warsztaty z robotem Emys’em, robotykę, programowanie, imprezy urodzinowe, animatora, wypożyczalnie strojów, animacje hotelowe. Zapewniają wszystkie atrakcje na każdy event, jak zamek do skakania, zjeżdżalnia dmuchana, piniata, animacje świąteczne w Krakowie i okolicy. Dostarczają pomysły na prezent, takie jak: quady, auta terenowe, paintball, strzelnica, kula zorbing, party niespodzianka lub gra terenowa.

Cieniawa Ski

CIENIAWA-SKI to położona niedaleko Nowego Sącza rodzinna stacja narciarska, z trzema wyciągami narciarskimi i trasami o zróżnicowanych poziomach trudności. Wyciąg mały obsługuje ponad 350 m odcinek łagodnego stoku przeznaczonego do jazdy rekreacyjnej oraz nauki jazdy dla początkujących oraz średniozaawansowanych.

Wyciąg duży to ponad półkilometrowa trasa w początkowej fazie o znacznej różnicy wzniesień - dla wprawnych zaawansowanych miłośników białego szaleństwa.

Wyciąg Żółwik to łagodny fragment stoku służący do stawiania pierwszych kroków na nartach ze specjalnym w trosce o bezpieczeństwo Małych Narciarzy zaczepowym 50 metrowym wyciągiem o niskim prowadzeniu liny.

Trasy zjazdowe są codziennie ratrakowane, w miarę potrzeb dośnieżane, wieczorami stoki jasno oświetlone, a ceny oraz jakość usług bardzo atrakcyjne. Ponadto do dostępne są bezpłatne parkingi, działa też wypożyczalnia sprzętu. Można też skorzystać z usług instruktorów narciarstwa i snowboardu.

Na wszystkich zmęczonych, głodnych, zmarzniętych czeka stylowa drewniana Karczmy we Dworze, gdzie po szaleństwach na stoku zamieniając biały puch śniegu na białą pianę grzanego piwa, w miłej atmosferze karczmianej izby skosztować można wyśmienitych dań kuchni regionalnej lub zasiąść przy herbacie na góralską nutę i ogrzać się czy odpocząć przy kominku. Czas wolny na stoku to doskonały pomysł.

Czarna Góra - Kozieniec

Stacja Narciarska Koziniec - Czarna Góra ulokowana jest w miejscowości Czarna Góra w sąsiedztwie Białki Tatrzańskiej i Bukowiny Tatrzańskiej.

Stacja Narciarska Czarna Góra- Koziniec pozwala cieszyć się atrakcjami ośmiu tras.

Czteroosobowa kolejka linowa wywiezie w przeciągu godziny 2400 narciarzy, trzy wyciągi orczykowe o długości: 230 metrów, 250 metrów, 320 metrów oraz dwa przenośniki taśmowe o długości 90 metrów i 70 metrów. Stacja dysponuje trasami dla każdego narciarza - od trasy czerwonej po niebieską i zieloną. Karczma Koziniec zapewni rozkosz dla podniebienia, a widok z tarasu na pasmo gór bielskich ukoi wszystkie troski.

Jako jedyna stacja narciarska na Podhalu posiada Bawialnię "Stumilowy las", w której można zostawić pod profesjonalną opieką swoje maluchy na kilka godzin.

GRAPA SKI - Czarna Góra

GrapaSki to stacja narciarska położona we wsi Czarna Góra, dokładnie naprzeciwko Kotelnicy Białczańskiej i Bani. Ze szczytu rozlega się najpiękniejszy widok na całe pasmo Tatr, w tym najważniejsze szczyty m.in. Lodowy Szczyt, Gerlach, Rysy, Kasprowy Wierch.

GrapaSki oferuje 4 trasy zjazdowe, wysprzęglaną 4- osobową kolej linową, dwa orczyki, 3 taśmy przewożące narciarzy. Nowością będzie niespełna 2 km tor saneczkowy..

Stację wysoko cenią sobie zawodnicy, ponieważ GrapaSki słynie z najlepiej przygotowanych tras. Drugą grupą ważnych odbiorców są dzieci. Głównie dla dzieci przygotowano aż 3 czarodziejskie dywany (taśmy transportujące), Funline, dwie sale zabaw, dedykowany Bar Miś, gdzie dziecko jest najważniejszym gościem.

Narciarze chwalą sobie szerokie zróżnicowane trasy, brak „tłoku” na stoku oraz liczne atrakcje, zarówno dla dzieci jak i dla zaawansowanych narciarzy.

Ice Park w Parku Jordana

Ice Park w Parku Jordana to największe w Polce lodowisko pod gołym niebem. Lodowisko to trzy strefy - Tafla duża (1200mkw), alejka lodowa o długości 360 mb oraz Tafla dla dzieci (400mkw).

Ice Park to także jedyna w Polsce, bajeczna, lodowa alejka, wijąca się pomiędzy drzewami tworzy jedyny i niepowtarzalny klimat.

To właśnie tu, w centrum Krakowa można aktywnie spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi.

Pięknie oświetlony Ice Park wieczorową porą jest alternatywą dla miejskich atrakcji.

Na miejscu można wypożyczyć łyżwy (lub naostrzyć swoje) i chodziki do nauki jazdy. Przypomnijmy, że chodziki do nauki jazdy na łyżwach to niezastąpiona pomoc dla dzieci rozpoczynających przygodę z jazdą na łyżwach. Zapewniają utrzymanie równowagi oraz wyrabiają naturalną postawę. Dzięki temu nauka jazdy na łyżwach staje się łatwiejsza i przyjemniejsza, a dzieci mogą stabilnie utrzymać się na lodzie podczas samodzielnej jazdy.

Niedzica. Tu można naprawdę odpocząć

Wszyscy miłośnicy białego szaleństwa muszą choć raz zawitać do Niedzicy. Zima spędzona w górach to niezapomniane wrażenia i całe mnóstwo atrakcji. Jest tu Stacja Narciarska Polana Sosny, która została wyróżniona w X edycji plebiscytu "Najlepsza stacja narciarska małopolski 2012/2013" - dlatego koniecznie trzeba ją odwiedzić!

Jednak zima w Pieninach to nie tylko atrakcje związane z narciarstwem. W okolicach Niedzicy znajduje się wiele pięknych tras turystycznych, które czekają na odkrycie. Trzy Korony, Sokolica, Ruiny zamku Czorsztyńskiego, Wąwóz Homole... to tylko niektóre z atrakcji, które mogą stanowić cel pieszych, zimowych wędrówek.

Na stronie www.niedzica.pl można wybrać nocleg w jednym z trzech komfortowych obiektów: w Hotelu Pieniny, w DW Pod Taborem oraz na "Polanie Sosny". Zima to także dobry czas na spacery i ruch!

Kompleks Beskid Spytkowice

Kompleks Beskid znajduje się w urokliwej miejscowości Spytkowice, położonej między dwoma majestatycznymi pasmami górskimi – Beskidami i Gorcami. Babią Górę, znaną również jako Królowa Beskidów, podziwiać można wprost z profesjonalnego stoku narciarskiego, który od hotelu dzieli dosłownie rzut śnieżką.

Goście mogą bezpłatnie korzystać z krytego basenu, sauny i wanny z hydromasażem. W trakcie pobytu goście mogą zagrać w bilard i ping ponga, a także korzystać ze spa i zaplecza odnowy biologicznej. Na miejscu dostępna jest przestronna restauracja, w której serwowane są dania kuchni regionalnej i śródziemnomorskiej.

Kompleks Beskid dysponuje własnym stokiem z wyciągiem narciarskim oraz wypożyczalnią sprzętu narciarskiego.

Cztery trasy zjazdowe o różnych długościach i stopniach trudności gwarantują, że każdy amator białego szaleństwa znajdzie w Spytkowicach coś dla siebie. Od rana do wieczora, niezależnie od pogody – stok jest oświetlany zawsze po zapadnięciu zmroku sztucznie dośnieżany, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

Kocierz Hotel&SPA

Włóż ciepłą czapkę, wełniane rękawiczki i przygotuj się na zimowe szaleństwo na Kocierzu. Bajkowy krajobraz ośnieżonych Beskidów i ciepło paleniska są tym, czego potrzeba Wam tej zimy!

Obiekt Kocierz Hotel & SPA wyróżnia się malowniczą lokalizacją na wzniesieniu i oferuje jedne z najwspanialszych widoków w Beskidzie Małym. Na miejscu znajduje się znakomite spa oraz zaplecze rekreacyjne i rozrywkowe.

Do dyspozycji gości są 3 korty tenisowe i kryty basen.

Obiekt przypadnie do gustu osobom poszukującym wygód i relaksu. Spa z saunami i wanną z hydromasażem zaprasza na luksusowe zabiegi i masaże.

Tradycyjna restauracja Karczma mieści się w wyjątkowym budynku z drewna i oferuje letni taras. W restauracji posiłkami można też delektować się w atmosferze elegancji.

Z tarasu widokowego można podziwiać okoliczne krajobrazy. W wolnej chwili Goście mogą wypić drinka i potańczyć w stylowo zaprojektowanym klubie nocnym K2.

W hotelu znajdziesz też atrakcyjne pakiety pobytowe.

Mania Pływania. Obozy i półkolonie

Od lat "Mania Pływania" organizuje wyjątkowe obozy i półkolonie dla dzieci! Stawiają na różnorodne i ciekawe zagospodarowanie czasu podczas ferii zimowych, dzięki licznym atrakcjom zawartych w programach wydarzeń.

W tym sezonie zima będzie pełna zabawy, śnieżnych aktywności, nowych znajomości, przyjaźni oraz niezapomnianych wspomnień. Zima z Manią Pływania to super czas, nabywania nowych doświadczeń i nauki ciekawych umiejętności.

W tym roku organizowane są półkolonie w Krakowie oraz obozy w Poroninie i Murzasichlu. Zima w górach zawsze jest bajowa! Fot. pixabay

Zakoatrakcje

Odwiedzisz tej zimy Zakopane? Konieczne zapoznaj się z ofertą na stronie Zakoatrakcje. W jednym miejscu znajdziesz rozrywkę dla dużych i małych! To między innymi:

ILUZJA PARK. Znajduje się w kultowym budynku, który już sam w sobie jest legendą i skrywa mnóstwo tajemnic. Jest to „Dworzec Tatrzański” przy Krupówkach w Zakopanem.

Papugarnia Egzotyczne Zakopane jest największą papugarnią w województwie. Położona z dala od hałaśliwych Krupówek wraz z bezpłatnym parkingiem. Jest świetnym pomysłem na spędzenie wolnego czasu w Zakopanem. Spotkacie tu liczne gatunki pięknych, kolorowych papug.

Wydaje Ci się, że znasz Zakopane i już niczym Cię nie zaskoczy? Zajrzyj do Myszogrodu! Niepozorne wejście sprowadzi Cię do podziemi kamienicy w górnej części Krupówek gdzie znajduje się prawdziwa mysia norka mierząca 200 mkw! A tam… ponad 1000 myszek z całego świata żyjących w różnych baśniowych sceneriach!

Górski potok z przepływem 100 tys. litrów wody/h gdzie hasają pstrągi, meksykańskie jaskinie, Malawi, Amazonia, żółwia wyspa, żabki którymi Indianie zatruwają swoje strzały czy też Największe Formikarium, czyli duże mrowisko w pionowym przekroju z widocznymi wszystkimi podziemnymi korytarzami i tysiącami mrówek pracujących dla swojej „Królowej”. Bogactwo natury w wyśmienitym wydaniu! Zwycięzcy konkursów akwarystycznych stworzyli prawdziwy Podwodny Teatr! Idealne miejsce na rodzinny wypad z nutą edukacji.

PRO-SPORT