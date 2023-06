Fani zespołu Kiss opanowali Kraków i Tauron Arenę. Koncert przyciągnął tłumy

Zespół Kiss znów w Krakowie

Amerykański zespół Kiss niemal od półwiecza znany jest ze swoich charakterystycznych i niesamowitych występów. Grupa udowadnia tym samym, że daje najbardziej widowiskowe koncerty na żywo. Z tego między innymi powodu Rock and Roll Hall of Fame – muzeum rock and rolla honorujące artystów rockowych i inne osoby, które wniosły zasadniczy wkład w rozwój muzyki – zaliczyło Kiss do najważniejszych wykonawców w historii gatunku.

Zespół powstał w styczniu 1973 r. na fundamentach nowojorskiej grupy rock’n’rollowej Wicked Lester, której muzykiem był Gene Simmons. Gdy Gene poszedł do przyjaciela, spotkał u niego Paula Stanleya i dzięki temu Paul znalazł się w grupie Wicked Lester. Za pomocą ogłoszenia danego kilka miesięcy wcześniej w magazynie „Rolling Stone” pozyskali perkusistę Petera Crissa oraz gitarzystę Paula „Ace” Frehleya. W kolejnych dniach stycznia grupa zmieniła nazwę z Wicked Lester na Kiss.