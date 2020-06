Epidemia w Krakowie. Jak wygląda pomoc dla przedsiębiorców? Złóż wniosek o dofinansowanie

Pomoc w formie dofinansowań skierowana jest do przedsiębiorców, którym z powodu epidemii spadły obroty gospodarcze, oraz do organizacji pozarządowych, które są w stanie wykazać spadek przychodów z działalności statutowej.

Od 3 kwietnia Grodzki Urząd Pracy w Krakowie przyjmuje wnioski o mikropożyczkę. Do 18 czerwca wpłynęło 58 145 wniosków. Około 33 tys. to liczba wniosków rozpatrzonych. Dzięki usprawnieniom weryfikacja wniosków przebiega coraz szybciej, a na konta przedsiębiorców przelano już łącznie 94,6 mln zł. Przypomnijmy, że o tę formę wsparcia mogą wystąpić nie tylko mikroprzedsiębiorcy, ale także firmy jednoosobowe.

Warto dokładnie zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosków oraz skrupulatnie się do niej stosować. Pomoże to uniknąć błędów i przyspieszy proces weryfikacji wniosków. Uwaga: Na podstawie dotychczasowych doświadczeń GUP przygotował materiał pomocniczy, w którym można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i wskazówki na temat tego, jakich błędów unikać przy załatwianiu formalności: gupkrakow.pl.

W Krakowie największa fala wniosków o mikropożyczkę przypadła na kwiecień – do Grodzkiego Urzędu Pracy wpływało wtedy nawet 3,5 tys. wniosków na dobę. Tym bardziej, że po poprawce wprowadzonej w tzw. tarczy antykryzysowej do grupy uprawnionych włączono również mikroprzedsiębiorców niezatrudniających żadnych pracowników – czyli firmy jednoosobowe. Dopiero w pierwszej połowie maja liczba wniosków składanych do GUP spadła do około tysiąca na dobę, obecnie – do kilkuset.

Co istotne, wzrosła natomiast i to niemal pięciokrotnie liczba wniosków, które urzędnicy są w stanie zweryfikować w ciągu doby. Było to możliwe m.in. dzięki usprawnieniom organizacyjnym i wzmocnieniom kadrowym. Przy obsłudze wniosków o mikropożyczkę pracują równolegle trzy duże zespoły, a dodatkowy, mniejszy zespół zajmuje się tylko tymi wnioskami, które wymagają uzupełnienia braków formalnych.

Sama procedura obróbki danych zawartych we wnioskach jest skomplikowana, na co krakowscy urzędnicy zwracali niejednokrotnie uwagę, proponując m.in. zastąpienie obecnego trybu jednorazowym dofinansowaniem, wypłacanym na podstawie decyzji administracyjnej, z analizą dokumentów i podstaw do wypłaty dokonywaną później i ewentualną windykacją nienależnie pobranych środków. To wymagałoby jednak zmiany uregulowań prawnych na poziomie centralnym.