Egzaminy, matura. Jak się uczyć, żeby się nauczyć? Zdaj na 6! Agnieszka Aulich

Często słyszymy o efektywnym uczeniu się, ale czy wiemy co ma na to wpływ? Stare łacińskie przysłowie głosi „Przez trudy do gwiazd”, ale my chcielibyśmy znaleźć klucz do zagadki już teraz. Dowiedzmy się, jak się uczyć, żeby się nauczyć.