Dzisiaj w Małopolsce ruszyła kwalifikacja wojskowa. Do poboru w całym województwie stanie 21 tysięcy młodych

Kwalifikacja wojskowa w Małopolsce będzie prowadzona przez najbliższe ponad dwa miesiące. Tutaj w Gorlicach stanie do niej ponad 660 osób, aby sprawdzić swoją przydatność do Zasadniczej Służby Wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa to tak naprawdę sprawdzenie tożsamości tych osób, a także orzeczenie ich zdolności do czynnej służby wojskowej w czterech kategoriach: A – zdolny do czynnej służby wojskowej z wyjątkiem służby zawodowej, B – czasowo niezdolny do służby wojskowej, D – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju z wyjątkiem niektórych stanowisk terytorialnej służby wojskowej, E - całkowicie niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, mobilizacji i wojny.

Pułkownik zapowiadał, że w czasie kwalifikacji będzie kładziony duży nacisk na promowanie służby wojskowej.

- Dzisiaj tych projektów przedstawionych przez Ministerstwo Obrony Narodowej jest mnóstwo. Mamy szkolnictwo wojskowe - cztery wyższe uczelnie, gdzie do końca kwietnia można deklarować swoje zainteresowanie rozpoczęciem studiów wojskowych. Mamy dobrowolną zasadniczą służbę woskową w wymiarze podstawowym – 28 dni i szkolenie specjalistyczne w wymiarze do 11 miesięcy. Mamy oczywiście Terytorialną Służbę Wojskową i to jest rejon 113. Batalionu Lekkiej Piechoty 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, który funkcjonuje w Nowym Sączu. No i mamy dwie nowe rzeczy wynikające z ustawy o obronie ojczyzny – stypendium MON dla studentów uczelni cywilnych i legię akademicką też adresowaną do studentów uczelni cywilnych. Będziemy mocno przekonywać tegorocznych maturzystów, by podjęli wyzwanie i służbę – zapowiadał.

Budujące słowa padły z ust Tomasza Płatka od 31 lat przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej w Gorlicach.