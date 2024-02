Obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 w krakowskim Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Centra Powiadamiania Ratunkowego są sercem systemu bezpieczeństwa. To tu bowiem rozpoczyna się walka o ludzkie zdrowie i życie. Na pierwszej linii frontu znajdują się operatorzy numerów alarmowych, którzy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu odbierają zgłoszenia od dzwoniących pod numer 112, 998 i 997. Są swoistymi aniołami stróżami czuwającymi nad naszym wspólnym bezpieczeństwem. Tylko w ubiegłym roku krakowskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego odnotowało 1 647 817 zgłoszeń. Liczba ta obejmuje zgłoszenia zarówno zasadne, jak i niezasadne.

– Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 to doskonała okazja, aby przypomnieć, kiedy należy pod ten numer dzwonić, jak zgłaszać i co robić w nagłych wypadkach, a także jak udzielać pierwszej pomocy. W tym szczególnym dniu (red. 11 lutego przypada Europejski Dzień Numeru Alarmowego 11) chcemy też podziękować operatorom numerów alarmowych. Praca, jaką wykonują, jest niezwykle ważna i odpowiedzialna, a przy tym bardzo wymagająca psychicznie. W imieniu wszystkich Małopolan dziękuję za Państwa zaangażowanie, empatię, cierpliwość i profesjonalizm, które potwierdzacie w swojej codziennej służbie. Wyrażam wdzięczność za wytrwałość, za trzymanie nerwów na wodzy, za zachowanie zimnej krwi w wymagających sytuacjach i zaangażowanie. Życzę Państwu nieustającej satysfakcji z wykonywanej pracy – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. W siedzibie CPR gościły dziś także dzieci z Przedszkola nr 2 Sióstr Miłosierdzia w Krakowie. Wzięły udział w lekcji dotyczącej numeru 112, którą poprowadzili krakowscy operatorzy numerów alarmowych.

– To niezwykle cenne, że przekazują Państwo przedszkolakom zasady korzystania z numerów alarmowych. Już tyle razy mogliśmy się przekonać, jak ważne są takie dobre nawyki i że to właśnie telefon dziecka pod numer 112 przyczynił się do uratowania czyjegoś życia – dodaje wojewoda Krzysztof Jan Klęczar.

Za zasługi dla ratowania ludzkiego życia

Centralne obchody Europejskiego Dnia Numeru 112 odbyły się w tym roku w Katowicach. W uroczystościach 9 lutego uczestniczyli również krakowscy operatorzy. Podczas uroczystości wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz wręczył – przyznane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego – zasłużonym operatorom z całej Polski specjalne wyróżnienia. Z Małopolski uhonorowane zostały trzy osoby: starsza operator numerów alarmowych, koordynatorka-trenerka oraz zastępczyni kierownika CPR w Krakowie Dorota Paneczko.

Dzwoniąc pod 112

Centrum Powiadamiania Ratunkowego jest elementem Systemu Powiadamiania Ratunkowego służącym do obsługi zgłoszeń alarmowych, ich kwalifikacji i monitorowania w trybie ciągłym 24h/7 dni w tygodniu. Centrum Powiadamiania Ratunkowego odpowiedzialne jest za działanie i obsługę numerów alarmowych: 112, 997, 998 oraz połączeń e-Call z terenu województwa małopolskiego. Operatorzy podczas rozmowy z osobami zgłaszającymi zbierają wszystkie niezbędne informacje i wprowadzają je do systemu informatycznego, a następnie przekazują je do odpowiednich służb. CPR służy też jako filtr, który „odsiewa” zgłoszenia pomyłkowe, fałszywe itp. Dzięki temu do służb docierają już tylko te zgłoszenia, które wymagają interwencji.

W ubiegłym roku krakowskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego odnotowało 1 647 817 zgłoszeń. Liczba ta obejmuje zgłoszenia zarówno zasadne, jak i niezasadne. W grupie zgłoszeń niezasadnych są zarówno te fałszywe, jak i anulowane (łącznie: ponad 1,1 mln). Jako zgłoszenia fałszywe operatorzy zakwalifikowali prawie 700 tys. połączeń, czyli ok. 56proc. w stosunku do liczby zgłoszeń obsłużonych. Do służb, a zatem już pod kątem podjęcia interwencji, przekazano natomiast ponad 543 tys. zgłoszeń. – Z roku na rok liczba niezasadnych zgłoszeń kierowanych pod numer 112 spada. To pokazuje, że wszelkie kampanie, działania promocyjne czy edukacyjne mają sens i przynoszą rezultaty. Dziś w lekcji uczestniczyły przedszkolaki. To ważne, aby już od najmłodszych lat uczyć społeczeństwo odpowiednich zachowań. Musimy pamiętać o tym, że numer 112 ratuje życie. Nie dzwońmy bez potrzeby, a jedynie wtedy, gdy faktycznie zagrożone jest nasze zdrowie lub życie – apeluje wojewoda Krzysztof Jan Klęczar.

Liczba zdarzeń obsłużonych za pośrednictwem zgłoszeń odebranych przez krakowski CPR to w ubiegłym roku prawie 476 tys. Największą grupę stanowią w tej liczbie zdarzenia o charakterze medycznym, czyli te, które operatorzy numerów alarmowych przekazali do jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (ponad 225 tys.). Niewiele mniej było zdarzeń przekazanych do Policji (ponad 224 tys.).

Zespół krakowskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego tworzy 79 operatorów numerów alarmowych. Odbierają oni około 4,5 tys. zgłoszeń na dobę. Na zmianie dziennej na jednego operatora przypada średnio 150-180 zgłoszeń, natomiast na zmianie nocnej średnio 90-110 zgłoszeń. Każdy z operatorów w krakowskim CPR odbiera rocznie średnio ponad 20 tys. zgłoszeń. Obsługa jednego zgłoszenia trwa średnio około 125 sekund.

