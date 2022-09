Dziesięć najlepszych filmów krótkometrażowych w ramach Manhattan Short Film Festivalu w Kinie Pod Baranami

Manhattan Short Film Festival to festiwal, który odbywa się w setkach miejsc: kinach, muzeach, bibliotekach, uniwersytetach, rozsianych po całym świecie. Od siedemnastu lat bierze w nim udział również Kino Pod Baranami. Już 2 października krakowscy widzowie zobaczą 10 krótkich filmów, a następnie zadecydują, który z nich zasługuje na główną nagrodę Festiwalu, będącą przepustką do światowej kariery oraz oscarowego wyścigu.

Tematem łączącym produkcje prezentowane w tym roku w ramach Manhattan Short Film Festival są sposoby radzenia sobie z przeciwnościami losu. Twórcy filmów takich jak "The Blanket", "Freedom Swimmer" i "Freefall" zastanawiają się, jak jednostki reagują na wielkoskalowe wydarzenia traumatyczne. Indywidualny wymiar walki z trudnościami podkreślane są w filmach "Warsha", "Fetish", "The Big Green" oraz "Love, Dad". Kłody rzucane pod nogi przez los mogą budzić rozbawienie (dzieje się tak w "Save the Bees" i "The Treatment"), zwłaszcza jeśli wydaje się, że cały wszechświat staje bohaterowi oporem ("Don vs Lightning").