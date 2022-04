Dzień otwarty na 35-lecie działalności i inne atrakcje w kwietniu w krakowskim Muzeum Fotograficznym

7 kwietnia, godz. 18/ MuFo Strzelnica. W cieniu | Fotografia (nie)zbędna. Spotkanie z Olgą Drendą

Co „warto” fotografować, co jest godne zdjęcia? Wykonujemy współcześnie więcej zdjęć niż kiedykolwiek, ale czy to znaczy, że nasze wyobrażenie o świecie jest prawdziwsze? Czego możemy się dowiedzieć z amatorskich archiwalnych zdjęć z czasów fotografii analogowej i epoki wczesnych aparatów cyfrowych - przede wszystkim z lat dziewięćdziesiątych? Czy w naszych wspomnieniach o jakiejś epoce może zmieścić się parking, supermarket z owadem, chodniki, ściany i garaże? I jaki ma to związek z przekonaniem, że niektóre rzeczy są bardziej warte dokumentacji niż inne?

Prowadzenie: Olga Drenda - pisarka, eseistka, dziennikarka i tłumaczka.

Ważne informacje: Spotkanie odbywa się w MuFo Strzelnica, ul. Królowej Jadwigi 220

Cena: 5 zł