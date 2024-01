Dzielenie się żywnością coraz bardziej popularne i potrzebne! Czy w Krakowie powstanie więcej lodówek społecznych?

- Poświąteczny ogromny wzrost popularności lodówek społecznych wśród mieszkańców Krakowa wyraźnie pokazuje, że zapoczątkowany kilka lat temu projekt miejskich, dostępnych dla każdego jadłodzielni odniósł sukces. To dobry pomysł na podzielenie się nadmiarowym jedzeniem z osobami potrzebującymi oraz promowanie postaw ekologicznych wśród Krakowian - pisze w interpelacji do prezydenta Krakowa Łukasz Gibała, rady miejski.

Czy w Krakowie powstaną kolejne lodówki społeczne?

Ponadto wiceprezydent podkreśla, że uruchomienie dodatkowych lodówek społecznych w siedzibach Rad Dzielnic nie jest rozważane z uwagi na ograniczony dostęp mieszkańców do tych lokali oraz ich przystosowanie wyłącznie do celów obsługi organów Dzielnic i ich komisji.

Nawet 5 mln ton zmarnowanej żywności

Najczęściej do kosza trafia żywność, bo nie wiemy, co zrobić z zakupioną nadwyżką, gdy zbliża się jej termin przydatności do spożycia. Czasami zostało nam zbyt dużo jedzenia po rodzinnym spotkaniu lub po prostu zakupione produkty nie trafiły w nasz smak. Z tego powodu zamiast wyrzucać wciąż dobre jedzenie, możemy przekazać je innym. Do tego właśnie służą jadłodzielnie.