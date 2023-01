Dworek Białoprądnicki w Krakowie zaprasza na noworoczne wydarzenia - wystawę, koncert i spotkanie z ciekawym człowiekiem

Wernisaż wystawy prac Katarzyny Dziurkowskiej - "To, co jest".

5 stycznia (czwartek), godz. 18

„To, co jest” można nazwać reporterską dokumentacją, malarską notatką z osobistej przestrzeni, emocjonalnej podroży w towarzystwie wszędobylskiego różu, który w przedstawianym cyklu doczekał się gloryfikacji i szacunku, pełniąc odpowiedzialną rolę koloru-przewodnika.

„To, co jest” to także zaproszenie do indywidualnej podróży w nieco inną przestrzeń, jednak dostępną dla każdego z nas. Cykl powstał z intencją, aby przedstawiane na obrazach systemy i przestrzenie, stały się otwartymi drzwiami do miejsc, których interpretacji nie należy ograniczać.

Koncert świąteczno-noworoczny Młodzieżowej Orkiestry Fresco Sonare i Chóru Insieme

8 stycznia (niedziela), godz. 18

Uroczysty koncert noworoczny Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej Fresco Sonare oraz Chóru Insieme pod dyrekcją dr hab. Moniki Bachowskiej. W trakcie koncertu usłyszymy najpiękniejsze utwory kolędowe pochodzące z całego świata, w tym oparte o staroangielskie pieśni ludowe czy „Suitę Św. Pawła” Gustava Holsta. Ponadto w repertuarze znajdą się także lekkie, znane utwory Antoniego Dworzaka czy Johanna Straussa.