Dwie linie metra, ani śladu po drewnianej zabudowie, deficyt wody, nowe parki i koniec z betonowaniem. Czy to Kraków w 2050 roku?

Władze miasta chcą, by Kraków grał w Lidze Mistrzów

Władze Krakowa tworzą strategię rozwoju miasta do 2050 roku. W tej kadencji ma się z nią zapoznać rada miasta. Wizja jest taka, by stolica Małopolski była miastem bezpiecznym, otwartym i sprawiedliwym.

Nim wspólnie z radnymi poznamy strategię rozwoju miasta na 20 najbliższych lat (2030-2050), wraz z ekspertami z różnych dziedzin (transport, demografia, zabytki itp.) postanowiliśmy sprawdzić, jak może wyglądać Kraków w 2050 roku. Wizje są różne: od pesymistycznych, po bardzo optymistyczne. Oto one.

Kraków z dwiema liniami metra

W kwestii transportu naukowiec UJ przewiduje, że Kraków w 2050 r. będzie miał dwie linie metra i całkowicie bezemisyjny transport publiczny. - Z kolei w wyniku wzrostu świadomości, dotyczącej katastrofy klimatycznej, władze miasta do 2050 roku postawią duży nacisk na tworzenie nowych parków XXL i nie pozwolą na dogęszczanie zabudowy, czego wynikiem będzie gigantyczny rozwój metropolii, która będzie sięgać do granic miast: Skała, Słomniki czy Dobczyce - przekonuje nas Marek Grochowicz.

W związku z coraz częstszymi i dłuższymi falami upałów będzie więcej zielonych ulic i dachów, ograniczających zjawisko miejskiej wyspy ciepła. Powstanie także nowa infrastruktura w postaci zadaszeń nad najważniejszymi ciągami pieszymi w mieście (podobne do zasłon przeciwsłonecznych w historycznym centrum Sewilli), które pomogą wytrzymać mieszkańcom Krakowa najcieplejsze dni.

Rosnąca konsumpcja i potrzeba korzystania z coraz większej ilości wody (np. do klimatyzacji pomieszczeń) spowodują, że w Krakowie będą wprowadzane ograniczenia dostępu do wody pitnej. - Przez najbliższe 25 lat za mało uwagi zostanie poświęcone problemowi niedoboru wody w Krakowie, dlatego mieszkańcy naszego miasta będą mierzyli się z podobnymi sytuacjami, jakie obecnie mają miejsce w Kapsztadzie czy Montevideo, gdzie dostawy wody są ograniczane i pojawia się widmo dnia zero, czyli bardzo rygorystycznego ograniczania korzystania z wody pitnej - przekonuje Grochowicz.