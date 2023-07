Dwie godziny nocnej przerwy technicznej na krakowskich parkingach "P+R". Niektórzy mieszkańcy czują się przez to wykluczeni

- Celem tych parkingów jest zachęcanie mieszkańców, którzy dojeżdżają do centrum własnymi samochodami, by pozostawiali je na parkingach buforowych, a tym samym nie wjeżdżali do śródmieścia Krakowa - odpowiada prezydent miasta.

- Mieszkańcy Krakowa, którzy pracują w nocy skarżą się, że są de facto wykluczeni z możliwości korzystania z parkingów Park & Ride, gdyż te są zamykane od 2.30 do 4.30 nocy i w tym czasie samochody nie mogą na nich stać. Prosiłbym o próbę znalezienia rozwiązania tej sprawy - pisze do prezydenta Jacka Majchrowskiego, radny miejski Michał Drewnicki.

Według danych, którymi dysponują urzędnicy wynika, że w godzinach od 6.00 do 8.00 parkingi P+R napełniają się z poziomu 10 proc. do poziomu 90 proc. (średni przyrost w szczycie porannym to około 40 proc na godzinę).

- W zaistniałej sytuacji trudno jest wypracować rozwiązanie, która umożliwiałoby udostępnianie parkingów "Parkuj i jedź" na noc, np. okolicznym mieszkańcom, a jednocześnie zapewniło jego opróżnienie przed porannym szczytem komunikacyjnym, tak by znalazło się miejsce dla pasażerów komunikacji miejskiej w Krakowie. Ponadto przerwa techniczna w godzinach od 2.30 do 4.30 nie tylko nie pozwala zamienić parkingów P&R w długoterminowy parking ogólnodostępny, ale jest wykorzystywany do bieżącej konserwacji parkingu, jego sprzątania czy też odśnieżania. Podobne rozwiązania spotyka się w innych miastach, które udostępniają sieć parkingów P+R, np. w Warszawie - tłumaczy Jacek Majchrowski.

Parkingi "Parkuj i jedź"

Jak informuje Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie - Istotą funkcjonowanie systemu P+R jest przejęcie przez transport publiczny większości podróżny wykonywanych samochodami osobowymi z obszarów zewnętrznych do Krakowa, a w szczególności do centrum miasta. Atrakcyjna oferta, sprawna komunikacja publiczna oraz możliwość kontynuowania podróży na podstawie biletu parkingowego ma stanowić zarówno zachętę do korzystania z nich jak i rekompensatę za ograniczoną dostępność wjazdu samochodem do centrum miasta. Lokalizowanie parkingów w systemie P+R bezpośrednio przy przystankach początkowych (pętlach tramwajowych) ma dodatkowo uatrakcyjnić ofertę, stanowiąc alternatywę na podróżowanie po mieście.