Dwa koncerty w Krakowie, z których dochód będzie przeznaczony na Ukrainę. Klasyka i rock dla uchodźców

„Wsparcie dla przyjaciół Ukrainy” to koncert, który odbędzie się we wtorek 8 marca o godz. 20.30 w kościele św. Anny w Krakowie. Wystąpi Orkiestra i Chór Studentów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Solistą będzie skrzypek Aleksander Daszkiewicz, a dyrygentem Yarema Korolyshyn. Podczas koncertu będziemy mogli usłyszeć między innym takie utwory, jak „Rewe Te Stohne Dnipr Szyrokyi” (opr. Mariusz Kramarz), hymn z „Ukraińskiej messy” Jurij Zakhożyj-Katrenko (opr. Maciej Miziołek), „Boże Welykyj, Jedynyj – Modlitwa o pokój” (opr. O. Koszyca), „Lacrimosa” W.A. Mozarta oraz hymny narodowe Ukrainy i Polski.

- To reakcja organizatorów na to, co dzieje się za wschodnią granicą. Nie możemy i nie chcemy być bezczynni wobec dramatów, które dotykają ludność cywilną zaledwie kilkaset kilometrów od Krakowa, dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w szczególnym koncercie, na którym usłyszymy utwory muzyki ukraińskiej, polskiej, a także pieśni sakralne z innych części Europy. Podczas koncertu będzie można okazać swoje wsparcie poprzez prowadzoną zbiórkę pieniędzy, które w całości zostaną przekazane na cele humanitarne dla obywateli Ukrainy – zaprasza Jakub Kołodziej, rzecznik prasowy koncertu.