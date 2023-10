Duże zmiany w ruchu w Krakowie. Budowa tramwaju do Mistrzejowic ruszyła na dobre. Poblokowane Lublańska, Młyńska, Bora-Komorowskiego.

Ulica Lublańska:

Na ul. Lublańskiej od ronda Barei do ronda Polsadu zostanie po jednym pasie dla ruchu kołowego. Ruch pieszy zostanie przekierowany z zamkniętych chodników do wyznaczonych ciągów na jezdni oraz na dostosowane tereny zielone.

Na ul. Lublańskiej na dojeździe do ronda Polsadu od strony zachodniej zostaną dla ruchu kołowego dwa pasy ruchu: jeden do jazdy w lewo w kierunku ronda Barei oraz jeden do jazdy w prawo w kierunku ronda Młyńskiego.