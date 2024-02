Duński didżej i producent muzyki klubowej Trentemøller wystąpi 22 października w krakowskim klubie Kwadrat

W swojej twórczości Trentemøller eksploruje przeciwieństwa i paradoksy, co znajduje odzwierciedlenie na jego albumach. Muzyka Trentemøllera często obraca się wokół wspomnień i pamięci, ale unika nostalgii, nasycając swoje utwory współczesnymi elementami. Jego debiutancki krążek - "The Last Resort", został wydany w 2006 roku po serii EP-ek. Znalazł się on na szczycie kilku plebiscytów na koniec roku i pokazał muzykę Trentemøllera szerszej publiczności.