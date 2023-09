Drzewa wracają na Rynek Główny w Krakowie. Na razie... w donicach!

"W Budżet obywatelski miasta Krakowa Krakowa mieszkańcy opowiedzieli się za posadzeniem dodatkowych drzew na Rynku Głównym. Wstępne lokalizacje pod nasadzenia zostały wyznaczone, a do momentu wydania jednoznacznych zaleceń służb konserwatorskich co do realizacji zadania, ustawione w nich zostaną drzewa w donicach. Tak wiemy i uspokajamy - to nie jest docelowe rozwiązanie. Poza podziemnym muzeum, infrastrukturą, sieciami wyznaczyć można przestrzenie, dzięki którym 50 drzew aktualnie rosnących na krakowskim rynku wzbogaci się o kolejne" - wyliczają w Zarządzie Zieleni Miejskiej.