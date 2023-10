Dr Łukasz Połomski: Szkoła uczy nie tylko dzieci ale też nauczyciela

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z dr Łukaszem Połomskim, Mistrzem Mowy Polskiej 2023, historykiem, nauczycielem, publicystą, rozmawiamy nie tylko o święcie edukacji, ale też o wyzwaniach jakie stoją dziś przed nauczycielami i o tym jaka przyszłość czeka język polski.

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Dawniej Dzień Nauczyciela. Ile dla Pana jako nauczyciela znaczy to święto?

Trudne pytanie. Dla mnie to jest po prostu jakieś wspomnienie naszej nauczycielskiej pracy w czasie roku szkolnego. Ale miłe jest to, że pamięta się o nauczycielach. Ja zawsze przy okazji zastanawiam się nad tym dlaczego podjąłem taki zawód i jaka czeka go przyszłość, bo świat idzie bardzo szybko do przodu i nie jest łatwo pracować dziś z dziećmi czy z młodzieżą. Jakie refleksje Panu towarzyszą w takim dniu?

Najważniejszym wyzwaniem według mnie jest utrzymanie zainteresowania ucznia. W dzisiejszych czasach, kiedy ilość bodźców, multimediów, ekranów jest tak duża, że lekcje z wykorzystaniem multimediów nie robią już na uczniach takiego wrażenia jak kiedyś, pytanie jakie sobie często stawiam brzmi: jak zrobić lekcje, by uczniów pobudzić i zaktywizować. Bo wyłożyć materiał i potem sprawdzić wiedzę jest bardzo łatwo, ale moim celem jest to by uczeń jak najwięcej wyniósł z zajęć.

Jakie Pan ma sposoby na to, by utrzymać koncentrację uczniów?

Często stosuje standardowe metody aktywizujące czyli takie gdzie w czasie lekcji pracujemy. Bo nieraz tematy, które poruszam np. na lekcjach w siódmej klasie szkoły podstawowej są po prostu nudne. Bo co 12 czy 13 latków interesuje ruch robotniczy w XIX wieku. Więc wcielamy się np. w jakieś role, robimy ulotki pracując w grupach i potem sobie to omawiamy. W zawodzie pracuje Pan już blisko 12 lat. Co Pan sobie ceni w najbardziej?

Kontakt z młodymi ludźmi i to, że coś w tych ludziach potem zostaje. Widzę już po tych kilku latach swoich uczniów, którzy weszli w dorosłe życie, radzą sobie świetnie i stoją przed nimi duże kariery. Myślę, że jakbym coś innego robił to nie miałbym takiego poczucia. Człowiek też się uczy. Szkoła uczy nie tylko dzieci, ale też uczy nauczyciela.

I czego Pan się nauczył?

Rozwiązywania różnych problemów, w tym wychowawczych. Problemów, których ciągle przybywa w związku z postępem cywilizacyjnym jak np. wszechobecny hejt w internecie. Myślę, że w przeciągu tych kilkunastu lat w edukacji bardzo wiele się zmieniło. Wszystko wynika z postępu technologicznego. Zmiany dotykają również język polski. Pojawia się coraz więcej neologizmów, anglicyzmów czy feminatywów. Czy według Pana, jako mistrza mowy polskiej, one są szansą czy zagrożeniem dla języka polskiego?

Język jest odzwierciedleniem tego całego przyśpieszenia i postępu technologicznego, w wyniku którego młodzi ludzie coraz częściej pisząc używają skrótów typu „cb” czyli ciebie, które są dla mnie szokujące. Do języka mówionego wkradają się też słowa, które dla mnie czasem są zaskakujące - najczęściej są pochodzenia anglojęzycznego. Czy one są szansą lub zagrożeniem? Na pewno nie doprowadzi to do upadku języka polskiego, ale tak jak podkreślałem w czasie przemowy na gali Mistrza Mowy Polskiej: rola nauczyciela to nie tylko nauczanie, ale także pokazywanie pięknej i poprawnej polszczyzny. Szkoła powinna działać kompleksowo, a nie, że jak uczę matematyki czy chemii to nie będę dbał o język, to jak mówię. Ja myślę, że jeśli nasz język przetrwa to głównie dzięki szkole. Podejrzewam, że gdyby zlikwidować szkolnictwo to za parę lat mielibyśmy katastrofę językową.

