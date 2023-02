Doradca zawodowy: Każdy zawód ma swoje cienie i blaski, warto się zastanowić, czy to na pewno nasza droga

Ile razy przekwalifikowujemy się w ciągu życia zawodowego?

Analizy edukacyjne wskazują, że dzisiejszy uczeń podstawówki będzie zmuszony do zmiany zawodu ponad siedem razy od podpisania pierwszej umowy o pracę do emerytury. To trend, który trwa od jakiegoś czasu i który mogę potwierdzić na własnym przykładzie. Po ukończeniu studiów pracowałam w edukacji wczesnoszkolnej, miałam przygodę ze sklepem i z prowadzeniem firmy. Obecnie jestem doradcą zawodowym, ale uczyłam również przedsiębiorczości. Organizuję konferencje - to moja kolejna umiejętność. Trzeba być elastycznym na rynku pracy i kiedy przychodzi zmęczenie wykonywanym zawodem, wypalenie, rutyna - warto skorzystać z usług doradcy zawodowego. Nawet w dorosłym wieku. Na zmianę nigdy nie jest za późno.

Postanowiłam, że moje dziecko zostanie lekarzem. Uważam, że ma do tego predyspozycje. Tymczasem ono oznajmia, że woli zawód artystyczny i chce się uczyć w technikum odzieżowym. Jak rozwiązać ten problem?