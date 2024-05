Prasówka 16.05.2024 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.05, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Matura MATEMATYKA rozszerzona 2024. Arkusz CKE, odpowiedzi. Jakie były zadania na maturze 15 maja? "Było bardzo trudno"”?

Prasówka Kraków 16.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Matura MATEMATYKA rozszerzona 2024. Arkusz CKE, odpowiedzi. Jakie były zadania na maturze 15 maja? "Było bardzo trudno" Matura rozszerzona z matematyki 2024. Jakie były zadania i jak poradzili sobie uczniowie? "Było bardzo trudno według mnie. Natomiast jak rozmawiam i porównuję odpowiedzi z moimi kolegami, to większość wyszła nam w miarę podobnie. Oprócz jednego zadania, którego - jak się okazuje - nikt nie zrobił. To było zadanie z dowodem w trójkącie - mówił nam po egzaminie Maciej Stachnik z VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie." W tym artykule znajdziesz arkusz CKE z zadaniami, które pojawiły się na tegorocznej maturze rozszerzonej z matematyki. Opublikujemy również proponowane odpowiedzi i rozwiązania zadań.

📢 Politechnika Krakowska obchodzi Święto Szkoły. Przez dziedziniec uroczyście przemaszerował Senat uczelni 15 maja w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” Politechniki Krakowskiej odbyło się – z okazji Święta Szkoły – uroczyste posiedzenie Senatu PK, któremu przewodniczył rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata. Podczas wydarzenia, zasłużeni pracownicy odebrali m.in. odznaczenia państwowe, medale Komisji Edukacji Narodowej, odznaczenia Politechniki Krakowskiej i nagrody za działalność naukową. Dyplomy odebrali również przedstawiciele szkół średnich, biorących udział w organizowanym przez Politechnikę Krakowską konkursie „M-Ar-Che-F”.

📢 Kibice na meczu Garbarnia Kraków - Avia Świdnik. Znajdźcie się na zdjęciach W meczu 30. kolejki III ligi piłkarskiej (grupa IV), rozegranym w środę, 15 maja 2024 r., Garbarnia Kraków zmierzyła się z Avią Świdnik. Kibice "Brązowych" dopingowali ich z trybun. Byliście na tym spotkaniu? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii.

Prasówka 16.05 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak zmienił się stadion Cracovii. Kiedyś był tor kolarski, dzisiaj sklep z winem. Zobaczcie zdjęcia W tym roku we wrześniu minie 14 lat od oddania do użytku nowego stadionu Cracovii. Zmieniło się wszystko. Stary obiekt, znany m.in. z toru kolarskiego otaczającego boisko, przechodził różne remonty, w końcu został wyburzony. Wielkie zmiany widać choćby na przykładzie północnej strony, od Alei Focha. Kiedyś była tu betonowa ściana trybun, teraz funkcjonują tu sklepy. Zobaczcie w GALERII, jak jest dzisiaj, a jak było przed laty. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie znowu bez Szalom na Szerokiej. "Poczekajmy do następnego roku" Od 23 do 30 czerwca na krakowskim Kazimierzu odbywać się będzie wielkie spotkanie z żydowską muzyką, kulturą, z opowieściami o dawnych mieszkańcach tego miejsca. Po raz 33. odbędzie się tu Festiwal Kultury Żydowskiej. W tym roku bez wielkiego plenerowego koncertu. „Szalom na Szerokiej to od ponad 30 lat wspólne celebrowanie pokoju i przyjaźni. Nie możemy jednakże narażać tych, którzy chcą okazać swój szacunek i miłość do wieloletniej kultury żydowskiej"- wyjaśniają organizatorzy FKŻ. To niejedyna zmiana na festiwalu. 📢 Rewolucja w polskiej ortografii. Ma być łatwiej. Zmiany zasad od 1 stycznia 2026 roku. Wiemy jakie! Rada Języka Polskiego uchwaliła całkiem pokaźną listę zmian zasad ortografii. Specjaliści stwierdzili, że wszyscy skorzystamy na ich wprowadzeniu. Będzie prościej, bez pewnych dotychczasowych wyjątków. Nie będziemy już zachodzić w głowę i przypominać sobie, że nazwę osoby z naszego regionu zapisuje się wielką literą - "Małopolanin", a tymczasem krakowianina czy nowohucianina - małą. Rada zaznacza, że większość z wprowadzonych zmian była postulowana już wiele lat temu.

📢 Biblioteka Kraków otwarła nową filię na ul. Meiera. W wydarzeniu wziął udział prezydent Aleksander Miszalski 10 tysięcy książek, przyjazna przestrzeń dla czytelniczek i czytelników w każdym wieku, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem, miejsce do pracy indywidualnej, a także nawiązanie do dziedzictwa i krakowskiej historii żółtej ciżemki – taka jest nowa filia Biblioteki Kraków – filia nr 57 „Gotyk” zlokalizowana przy ul. Meiera 16c. 📢 Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski ogłosił pierwsze decyzje. "Koniec z luksusem i lexusem". Co dalej ze strefą czystego transportu? Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski po tygodniu urzędowania zaprosił do swojego gabinetu dziennikarzy. Można było zobaczyć, jakie zmiany wprowadził w pomieszczeniu, w którym teraz pracuje. Ogłosił też swoje pierwsze decyzje. Jedną z nich jest sprzedaż prezydenckiej limuzyny. Wstrzymał również wyprzedaż przez gminę kamienicy i miejskich lokali. Wyjaśnił, jakie ma plany co do strefy czystego transportu.

📢 Co po maturze? Studia marzeń, oblegane kierunki. Tak wybierali maturzyści w ostatniej rekrutacji Tegoroczne matury już na półmetku, więc absolwenci liceów i techników są też coraz bliżej decyzji, jak dalej pokierować swoim życiem - jakie wybrać studia, które w przyszłości pozwolą się im spełniać w wymarzonym zawodzie. By pomóc tym, przed którymi rekrutacja i często niełatwy wybór, sprawdziliśmy, jakie kierunki były oblegane przez kandydatów na studia w zeszłym roku. Jakie aspiracje mieli wtedy maturzyści, jakie studia i które uczelnie najchętniej wybierali? Takie informacje prezentujemy m.in. w naszej galerii. 📢 Wielka wygrana w Krakowie. Lottomilioner zgarnął milion złotych. Szczęśliwiec zawarł zakład metodą chybił trafił Kraków zyskał nowego Lottomilionera! 1 000 000 zł w Lotto Plus wygrała osoba, która odwiedziła punkt LOTTO przy ul. Zakopiańskiej 117d. To pierwsza tak wysoka wygrana odnotowana w tej kolekturze!

📢 Osiem Maluchów wyruszyło z Krakowa do Monte Cassino. Za kierownicą jednego z nich Sobiesław Zasada. Tak uczczą ważną rocznicę Punktualnie o godz. 8.00 pod Muzeum Inżynierii i Techniki przy ul. Świętego Wawrzyńca 15 w Krakowie zebrali się kierowcy i ich wyjątkowe samochody. Dokładnie osiem fiatów 126p. Kierowcy Maluchów o poranku w środę wyruszyli w daleką drogę. Przed nimi 1700 kilometrów z Krakowa do ... Monte Cassino. Za kierownicą jednego z samochodów zasiadł najbardziej utytułowany polski kierowca rajdowy, 94-letni Sobiesław Zasada. To wyjątkowe wyzwanie jest formą uczczenia 80. rocznicy jednej z najważniejszych bitew II wojny światowej. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Kraków. Wisła zmieniła barwy, breja ścieków wdarła się do rzeki w rejonie stopnia Dąbie "Potężny zrzut surowych ścieków z przelewu poniżej stopnia Dąbie w Krakowie" - zaalarmowała na Facebooku Pan Paweł. Opublikował zdjęcia i filmiki, na których widać jak rzeka Wisła staje się brunatna od ścieków wylewających się z kanału. Zaalarmował służby. Do akcji wkroczyli strażacy i służby miejskie. Przeczytajcie relację mieszkańca, my dopytujemy Wodociągi Miasta Krakowa, co się wydarzyło... 📢 Archeologiczne odkrycie pod Krakowem. Grób z V wieku, a w nim dwóch chłopców, rówieśników. Badania potwierdziły, że to Hun i Europejczyk Niezwyczajne odkrycie archeologiczne miało miejsce w Czulicach pod Krakowem. Znaleziono grób z przełomu IV i V wieku. Potwierdza on, że już wtedy na naszych ziemiach byli Hunowie, migrujący lud z Chin i Mongolii. W grobie znaleziono dwóch chłopców, jeden ze zdeformowaną głową charakterystyczną dla Hunów, drugi Europejczyk z terenów dzisiejszej Polski. W grobie były też szczątki zwierząt: pas, kota i wrony.

📢 Korki i remonty w Krakowie. Zamknięcie odcinka na ul. Konopnickiej i nowe prace w mieście Do piątku kierowcy muszą się liczyć z niewielkimi utrudnieniami na ulicy Konopnickiej. Naprawiają tu wiadukt, a remontowana jest ulica Barska. Postępują prace na Zwierzynieckiej i Kościuszki, ale zarówno kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej niecierpliwie czekają aż urzędnicy ogłoszą, o ile przedłuży się inwestycja, która powinna skończyć się w sierpniu. A teraz mówi się o... grudniu! A w zimie, przy niesprzyjających warunkach z grudnia może zrobić się rok 2025. Największym placem budowy obecnie jest linia tramwaju do Mistrzejowic, ale pojawiły się mniejsze remonty w innych miejscach.

📢 Kraków. Radny z Prądnika Czerwonego spiera się z pocztą o czas pracy urzędu przy Dobrego Pasterza Henryk Wypych, radny dzielnicy III Prądnik Czerwony, złożył sprzeciwu wobec skrócenia czasu pracy poczty przy ul. Dobrego Pasterza 67. Uważa, że to działanie na szkodę mieszkańców. Poczta Polska potrzebuje reform, w przestrzeni medialnej krążą pogłoski o nadchodzącej fali zwolnień i redukcji urzędów. Poczta Polska te doniesienia dementuje, ale czas pokaże.

📢 Kraków. Toaleta w Parku Maćka i Doroty na Klinach połyka monety, ale... do środka nie wpuszcza. Błąd urządzenia czy użytkowników? Mieszkańcy Klin zastanawiają się co jest nie tak z publiczną toaletą w Parku Maćka i Doroty. Po wrzuceniu monety, zapalają się dwie zielone diody, ale drzwi się nie otwierają. Pieniędzy nie da się również odzyskać. O wyjaśnienia zwróciliśmy się do zarządzającej szaletem miejskiej spółki Klimat Energia Gospodarka Wodna. 📢 Tragiczny wypadek w Krakowie. Zderzenie autobusu MPK z autokarem prywatnego przewoźnika. Jedna osoba nie żyje We wczesnych godzinach porannych na ulicy Igołomskiej w Krakowie - węzeł S7 - doszło do tragicznego wypadku. Zderzył się autobus Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego z autobusem prywatnego przewoźnika. 61-letni kierowca MPK zginął na miejscu. W pojazdach oprócz kierujących nie było nikogo więcej. Do około godziny 12.00 występowały w tym miejscu bardzo duże utrudnienia w ruchu. Następnie stopniowo ruch został udrażniany.

📢 No to mieszkańcy tej części Krakowa sobie nie pośpią. Będą im kopać tunel dla tramwaju do Mistrzejowic przez całe noce Budowa tunelu, którym będzie poprowadzona trasa tramwaju do Mistrzejowic, wymaga nieustannej pracy, nawet w godzinach nocnych. Czym dokładnie zajmuje się wykonawca inwestycji, w jaki sposób przeprowadzane są wykopy oraz kiedy mieszkańcy mogą spodziewać się zakończenia całodobowych robót? - pytają sami siebie urzędnicy. A mieszkańcy już zgłaszali, że inwestycja nie daje im spać. No cóż, jak trzeba to trzeba... zacisnąć poduszki na uszach.

📢 Jubileusz 60-lecia Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie. Projekt P.I.W.O. i wyjątkowa gra świateł na "Kapitolu"! Z okazji wyjątkowego jubileuszu 60-lecia Miasteczka Studenckiego AGH, na terenie tej kultowej miejscówki we wtorek, 14 maja, zorganizowano liczne atrakcje dla studentów i nie tylko. Wśród zaplanowanych atrakcji znalazła się gra terenowa dla zamieszkujących akademiki, koncert Golec uOrkiestry oraz nieco tajemniczo brzmiący... Projekt P.I.W.O.

