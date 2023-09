Do krakowskiego seminarium zgłosiło się siedmiu kandydatów. Abp Marek Jędraszewski wręczył im specjalne dokumenty

Arcybiskup poinformował, że rok propedeutyczny, tak jak wcześniej, rozpocznie się w Zembrzycach, ale od listopada kandydaci do seminarium zamieszkają w budynku na Podzamczu. Metropolita zaznaczył, że Kraków ma dużo do zaoferowania jako centrum kultury. – Chodzi o korzystanie z różnego rodzaju impulsów sprawiających, że rok propedeutyczny będzie czasem wewnętrznego wzrostu, dojrzewania i ugruntowywania się w powołaniu – mówił abp Marek Jędraszewski.

– Życzę, aby ten czas był dla was bardzo udany pod względem otwarcia się na Pana Boga i drugiego człowieka, także między wami nawzajem, żebyście tworzyli dobry zespół młodych ludzi, którym naprawdę zależy na Kościele, którym zależy na dobru Kościoła i jego rozwoju – mówił arcybiskup zachęcając kandydatów do seminariów, aby byli “solą dla ziemi i światłem dla świata”. Życzył także, aby dojrzewali do Chrystusowej wizji świata i Kościoła, który jest znakiem sprzeciwu dla zła i nadziei, że można żyć z poczuciem sensu.