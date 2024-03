Dietetyczny kabanos, słodycze bez cukru. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie otwiera najnowocześniejsze Centrum Badań nad żywnością przyszłości

Jak zwróciła uwagę prof. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, prorektor ds. nauki URK, centrów tego typu jest wiele, jednak to krakowskie wyróżnia holistyczne podejście. Z tego względu jest unikatowe.

My nie kończymy na samym produkcie, tylko patrzymy: od surowca, przez przetwarzanie, po to, co dzieje się później, czyli że powstają różnego rodzaju odpady, produkty uboczne. My myślimy o tym, w jaki sposób prowadzić proces, by na końcu nie dość, że uzyskać produkt bezpieczny, prozdrowotny i atrakcyjny, to jeszcze, żeby w sposób jak najbardziej neutralny oddziaływać na środowisko", tłumaczyła podczas otwarcia ośrodka prof. Filipiak-Florkiewicz.