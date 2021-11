Derby Krakowa w Sosnowcu. 12 lat temu Wisła i Cracovia musiały zagrać na Stadionie Ludowym [ZDJĘCIA 22.11.2009. Kibice, oprawa] Tomasz Bochenek

Derby Krakowa na stadionie w Sosnowcu - pamiętacie tę kuriozalną sytuację? 22 listopada 2009 roku - a więc dziś mija 12 lat od tego wydarzenia - Wisła zmierzyła się z Cracovią w meczu ekstraklasy na obiekcie oddalonym od Błoń o 75 kilometrów. Najmłodszym kibicom należy się wyjaśnienie: nie było to wymuszone żadną karą dla klubów, ale faktem, że oba ich stadiony znajdowały się wtedy w przebudowie. A miasto nie zadbało jeszcze o to, by obiekt Hutnika przystosować do ówczesnych standardów ekstraklasy.