Czy da się wjechać do Polski z paszportem bez 22 stron? Brytyjka sprawdziła

Oznaczało to, że cudzoziemka posiadała nieważny paszport, gdyż wybrakowany dokument nie uprawniał jej do przekroczenia granicy i wjazdu do Polski.

Obywatelce Wielkiej Brytanii wydano decyzję o odmowie wjazdu do Polski. Z uwagi na fakt, iż natychmiastowy odlot cudzoziemki do Londynu nie był możliwy, kobieta przebywała w pomieszczeniach służbowych Placówki SG w Krakowie-Balicach. Brytyjka odleciała w czwartek przed południem do swojej ojczyzny.

To nie koniec kłopotów młodej Brytyjki. Powyższy czyn wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 276 Kodeksu karnego (tj. Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2). Materiały sprawy zostaną przekazane do właściwej prokuratury.

Co Polacy uważają o imigrantach?