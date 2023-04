Cztery małe psiaki i dwa kociaki szukają nowego domu. Takim słodziakom ciężko odmówić Aleksandra Łabędź

Aż sześć słodkich maleństw trafiło do schroniska Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzęta. Każde z czterech szczeniaków, jak również dwóch kociaków, które szukają nowego domu, ma około 5 tygodni. O ile w przypadku kotków nie ma takiego problemu, to w przypadku piesków, KTOZ nie umie dokładnie określić - co z nich wyrośnie. Na pewno będą "dłuższe niż wyższe".