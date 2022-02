Czas na debiuty! Miasto Kraków ogłasza nabór do 8. edycji literackiej Nagrody Conrada Paweł Gzyl

Elżbieta Łapczyńska podczas ubiegłorocznej gali Nagrody Conrada Andrzej Banas

Nagroda Conrada to wyróżnienie, które ma na celu zarówno wspieranie młodych autorów, jak i zachęcanie wydawnictw do publikowania książek twórców rozpoczynających pisarską karierę. Tradycyjnie w ostatni dzień Festiwalu Conrada poznamy laureatkę bądź laureata konkursu. Organizatorzy czekają do końca kwietnia na zgłoszenia książek prozatorskich autorów debiutujących w 2021 roku.