„Cudowna Moc Bukietów” - weź udział w konkursie komponowania bukietów na Święto Wniebowzięcia!

Wicepremier Ukrainy: przymusowa paszportyzacja to element okupacji

Konkurs wpisał się już w tradycję obchodzenia święta Matki Boskiej Zielnej w Małopolsce. Mieszkańcy województwa mają okazję spędzenia czasu wspólnie z rodziną i przyjaciółmi, jednocześnie poszerzając swoją wiedzę z zakresu botaniki i ekologii. Wydarzenie z każdym rokiem cieszy się coraz większym uznaniem i grono jego uczestników stale się powiększa, zwłaszcza w związku z nową formą konkursu fotograficzno-internetowego, która funkcjonuje od dwóch lat. Natomiast „na żywo” konkurs odbędzie się już po raz trzynasty.

15 sierpnia w Podstolicach obok Kościoła pw. Ducha Świętego od godziny 8, po mszach św. zbierane będą zgłoszenia konkursowe, a potem uczestnicy będą mogli wziąć udział w programie artystycznym, w którego ramach odbędą się m.in. rozmowy o tradycji święcenia bukietów zielnych. W godzinach od 12 do 13 nastąpi ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom w dwóch kategoriach: Tradycyjny Bukiet Zielny i Bukiet „Mały”, kategoria skierowana do dzieci do 13 lat.