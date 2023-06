Cracovia obchodzi urodziny. Krakowski klub ma już 117 lat! Jacek Żukowski

13 czerwca to dzień założenia Cracovii. Klub powstał w 1906 r. i jest najstarszym nieprzerwanie istniejącym klubem w Polsce. Początkowo nazywał się Akademicki Klub Footballistów przemianowany później na Akademicki Klub Footballowy Cracovia. Pod obecną nazwą figuruje od 1907 r. kiedy to doszło do fuzji Biało-czerwonych i Cracovii, która przyjęła nazwę Cracovia i barwy biało-czerwone. W GALERII przedstawiamy ważne wydarzenia z historii klubu. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE