Commodore, Amiga, Atari - oto bohaterowie krakowskiego Festiwalu Dawnych Komputerów i Gier

Na wydarzeniu będą dostępne m.in. Commodore 64, Amiga 500, Atari 65XE, Philips MSX, NES, SNES, Nintendo 64, Vectrex, Sega Master System II i pecety spięte w sieć - to prawdziwi bohaterowie Festiwalu Dawnych Komputerów i Gier. Choć organizatorami wydarzenia są pasjonaci z Fundacja Promocji Retroinformatyki „Dawne Komputery i Gry” nie będzie to jednak muzealna wystawa sprzętów retro.

"Do każdej z platform jest kilkadziesiąt gier" - zapowiadają organizatorzy. - "Na sprzęcie można pograć lub programować".

Dla dzisiejszych czterdziestolatków to istny powrót do przeszłości, dla młodszych uczestników sposobność, by zobaczyć w co grali ich rodzice - dla wielu z pewnością także zdziwienie, że tak kiedyś wyglądał sprzęt komputerowy.

Podczas wydarzenia będzie można spróbować swoich sił i zmierzyć się z innymi w trakcie turniejów gier.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.