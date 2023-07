Co zachwyca gości w Krakowie? Miasto zostało docenione za dobrą kuchnię oraz kulturę i historię. Prestiżowy ranking turystyczny

– Kraków to dziś kulinarny makrokosmos. Tworzą go tworzą ludzie, którzy w historycznym sercu Polski postanowili realizować marzenia zawodowe. Robią to z fantastycznym skutkiem! Do tegorocznej edycji przewodnika Michelin trafiło aż 18 restauracji z Krakowa. To właśnie krakowska restauracja Bottiglieria 1881, jako pierwsza w kraju, otrzymała dwie gwiazdki w słynnym czerwonym przewodniku. To najlepsze potwierdzenie, że oferta gastronomiczna stanowi ważny atut, dla którego warto odwiedzić Kraków – mówi Elżbieta Kantor, dyrektor Wydziału ds. Turystyki UMK.