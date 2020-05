Co z opłatami za śmieci? Będzie drożej, ale nie wiadomo kiedy

Z segregacją śmieci za pan brat

Karton po mleku trzeba wyrzucić do żółtego pojemnika, gazetę – do niebieskiego, szklany słoik – do zielonego, a obierki – do brązowego. Segregacja śmieci to obowiązek każdego z nas. Kto tego nie robi, musi się liczyć z dużo wyższą opłatą za wywóz odpadów. Warto więc nauczyć się, ...