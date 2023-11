Co było przed "Morfiną", "Królem" i "Chołodem"? WL wznowi pierwsze książki Twardocha Anna Piątkowska

Wydawnictwo Literackie zapowiada wznowienie pierwszych książek Szczepana Twardocha Anna Kaczmarz / Polska Press

Jak poinformowało Wydawnictwo Literackie, wydawca powieści Szczepana Twardocha, łączny nakład sprzedanych książek autora „Morfiny” przekroczył milion egzemplarzy. "To niezbity dowód na to, że śląski pisarz należy nie tylko do najważniejszych i najbardziej cenionych prozaików, ale też do grona najpopularniejszych pisarzy współczesnych" – komentuje krakowskie wydawnictwo, zapowiadając wznowienie pierwszych książek Twardocha. Pierwsza z nich już w listopadzie.