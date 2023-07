Chodnik przy ul. Westerplatte w Krakowie coraz bardziej przypomina huśtawkę. Takich chodników w mieście są tysiące

- I to jest istotna problemu. Miejskie procedury nie działają, a nikogo nie obchodzi, że może dojść do wypadku. Pani Kinga, które się do nas zgłosiła twierdzi, ze wielokrotnie zgłaszała interwencje, które potem były ignorowane. Raz usłyszała od urzędnika cenną poradę, że należy patrzeć pod nogi... Z moich doświadczeń wynika, że owszem czasem zgłoszenia przynoszą efekt, ale zazwyczaj tylko w niezwykle prostych sprawach. Takich chodników w Krakowie są tysiące, a my na tym przykładzie chcemy również pokazać pewnie problem systemowy - mówi szef Stowarzyszenia Ulepszamy Kraków!.