"Chłopi" polskim kandydatem do Oscara. Animowaną ekranizację powieści Władysława Reymonta wybrała Komisja Oscarowa

Komisja Oscarowa składała się z sześciu wybitnych postaci polskiego kina. To przewodnicząca Ewa Puszczyńska (producentka"Idy i "Ziemnej wojny" Pawła Pawlikowskiego), Radosław Śmigulski (dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej), Aneta Hickinbotham (producentka m.in. nominowanego do Oscara "Bożego Ciała" Jana Komasy), Ewa Piaskowska (scenarzystka i producentka "IO" Jerzego Skolimowskiego), Allan Starski (scenograf filmowy, laureat Oscara za scenografię do "Listy Schindlera" Stevena Spielberga), Maciej Ślesicki (reżyser i scenarzysta, współzałożyciel i wykładowca Warszawskiej Szkoły Filmowej). Skład Komisjo Oscarowej został zatwierdzony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego - Piotra Glinskiego.

Przewodnicząca zdecydowała, stosunkiem głosów 4:2, że polskim kandydatem do Oscara, nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, został film „Chłopi" w reżyserii DK Welchman i Hugh Welchman’a, twórców nominowanego do Oscara „Twojego Vincenta”. W eksplikacji werdyktu czytamy: „Autorzy „Chłopów” zaprezentowali kolejny imponujący film animowany, nie tylko powtarzając triumf „Vincenta”, ale idąc znacznie dalej, osiągając nowy poziom dynamizmu w animacji, w którym kamera nie jest tylko obserwatorem, ale uczestnikiem. Film porusza ważne i wciąż aktualne tematy społeczne: opresją kobiet, ich zależność, a nawet przynależność do mężczyzny, przemoc seksualną, mobbing. To historia, która będzie zrozumiała na całym świecie, ponad granicami i podziałami politycznymi".